Toninho Tornado e Netto Tomaz trazem Stand Up de sucesso para o Teatro TUPEC

Na Pegada da Comédia é um evento de Stand Up com os humoristas ex- RedeTV Toninho Tornado e Netto Tomaz que possuem canal do Youtube com mais de 1 milhão de inscritos.

Eles são conhecidos em todo o Brasil pelas suas engraçadas pegadinhas.

Será a primeira vez que a dupla fará evento em Mogi Guaçu e região.

Serviço:

NA PEGADA DA COMÉDIA

30/09/2022 – Sexta-feira às 20:30 h – Comédia Stand Up – 60 min. – 16 anos

Mogi Guaçu – Teatro Tupec – Av. Dos Trabalhadores, 2651

Ingressos:

MEGA BILHETERIA