Todos ganham com ótimos programas 1xBetaffiliates

1xBet é uma casa de apostas internacional que opera desde 2007 sob a licença de Curaçao. É popular em muitos países por seu serviço de qualidade e altas probabilidades. Ao atrair novos jogadores, uma pessoa comum consegue ganhar dinheiro com as atividades dos jogadores que passam para o site 1xBet a partir da sua plataforma de Internet. Este ótimo programa de apostas afiliado no 1xBet oferece um grande bônus para aumentar seus lucros. Nem todo escritório pode se orgulhar de um programa como a parceria de afiliados. Muitos apostadores estabeleceram o seu próprio negócio cooperando desta forma com a empresa de apostas.

Os programas http://1xbetaffiliates.net/pt/ operam em sua própria plataforma e oferecem aos parceiros um formato de cooperação no valor de 20-25% das receitas da empresa de apostas com os jogadores-indicados para toda a vida. O programa é adequado para a grande maioria dos portais com alto tráfego de conversão. O escritório coopera com sucesso com redes sociais, hospedagem de vídeo e outros canais de comunicação. Nesse caso, vale destacar a qualidade e variedade dos materiais promocionais que permitem ao webmaster decidir sobre as opções da campanha.

Como as transações de dinheiro são realizadas

A questão do lucro depende dos rendimentos da casa de apostas no âmbito do programa de afiliados, bem como dos rendimentos dos utilizadores que se tornaram membros da casa de apostas através do link de afiliado – referências. O regime de acumulação é o seguinte: dentro de 3 meses após o registro, o sócio recebe 20% da receita da empresa. Após 3 meses de calendário, a comissão é reduzida para 15% com possibilidade de aumento até 25%. No entanto, na ausência de pelo menos 3 novos utilizadores por parte do parceiro no prazo de 3 meses, a casa de apostas pode alterar as condições ou recusar-se a cooperar.

A contabilização de receitas e pagamentos no programa de 1xBetaffiliates é feita na moeda que foi escolhida pelo membro 1xPartners na fase de registro. Por padrão, a moeda que corresponde ao país de residência especificado é definida. Existem 160 métodos de pagamento em mais de 50 países ao redor do mundo, por exemplo:

transferência direta para a conta do afiliado no 1xBet;

WebMoney;

Neteller;

Skrill.

A empresa, de acordo com o acordo, também se reserva o direito de atrasar o pagamento dos fundos aos parceiros por até dois meses em caso de falhas técnicas e necessidade de verificação dos encaminhamentos do parceiro. O valor mínimo de retirada é $30.