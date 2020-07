Todo final de mandato é a mesma “PATIFARIA”: anúncios e mais anúncios de obras (ABRA O OLHO)

O eleitor brasileiro já deve estar acostumado com esta atitude de nossos políticos, todo final de mandado, com olhos na reeleição ou com o objetivo de emplacar o candidato governista, é a mesma ladainha, promessa e mais promessas, anúncios e mais anúncios de obras, parece até o “País das Maravilhas”, o “Sonho da Felicidade”, mas não é.

Um exemplo disto acontece aqui, nas últimas semanas a Administração Municipal de Mogi Guaçu vem anunciando obras e mais obras, parece um filme de ficção onde a o final é SUPER Feliz e emocionante.

Vejamos algumas:

Estas e outras dezenas de obras estão sendo feitas com dinheiro emprestado, o qual quem vai arcar com estes incalculáveis juros nos próximos 20 anos é o pagador de imposto guaçuano. É claro, fiquem atentos a todos os candidatos e não se venda pelas promessas e ilusões.

Os comentários ficam por conta do leitor.

Texto: Rodrigo Fernandes