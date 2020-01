Todas as atrações da 21ª edição da Expoguaçu estão confirmadas, com show extra

Todas as atrações da 21ª edição da Expoguaçu 2020 estão confirmadas. Na manhã desta sexta-feira, dia 31, foi confirmada a apresentação o dia 17 de abril: DJ Alok e a dupla Os Parazim.

O evento realizado pela Samor Produção, em parceria com a Prefeitura de Mogi Guaçu, acontece em novo espaço, na Avenida Brasil, na entrada principal da cidade, em frente ao Tiro de Guerra.

A novidade anunciada nesta sexta é que serão cinco noites com shows. No dia 17 haverá Os Parazim e DJ Alok. Dia 18 haverá show de Marília Mendonça. No dia 24, será a vez da dupla Chitãozinho e Xororó. E no dia 25 de abril, Jorge e Mateus. A organização confirmou para o dia 23 uma noite de pagode com Dilsinho, com ingressos populares vendidos por R$ 20 no primeiro lote.

O passaporte para quatro noites custará R$ 100 no primeiro lote. Ingressos antecipados foram anunciados a R$ 40 no primeiro lote, enquanto que o ingresso da área vip será de R$ 80 por noite, no primeiro lote. Já o camarote com capacidade para 10 pessoas, válido por quatro noites, será vendido a R$ 4.500. A 21ª Expoguaçu terá espaço para estandes e publicidade. Haverá exposição comercial, rodeio e baile country em todas as noites.