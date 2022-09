Time de baseball de Mogi Guaçu está nas finais da Liga Paulista

No último final de semana Mogi Guaçu foi muito bem representada pelos jogadores do time de Beisebol da cidade, o Mandi Guaçu Baseball.

O time encerrou a fase de pontos da Liga Paulista de Beisebol em primeiro lugar na nossa conferência Sudeste, no acumulado de sete vitórias em oito jogos, o time de Beisebol agora se classificou para disputar as finais na chave ouro da Liga Paulista em Ibiúna – S.P., onde é localizado o maior centro de treinamento de Beisebol do Brasil.

“Nosso time de Beisebol vem se destacando no campeonato e tem grandes chances de trazer essa grande conquista pra nossa cidade”.