Thiago Ventura em “Modo Efetivo” é garantia de diversão

Em seu quarto solo, Ventura se aproxima mais uma vez da realidade do público falando sobre os primeiros relacionamentos amorosos, sexualidade e as relações cotidianas de maneira descontraída.

Seu primeiro solo foi “Isso é tudo que eu tenho”, solo que deu visibilidade em suas piadas mais conhecidas: Playcenter e Bolinha de Gude.

Só Agradece, Thiago ressaltou a sua vida na quebrada, viagens internacionais e a relação com a sua mãe mediante as conquistas que o stand up comedy trouxe para sua vida. Os dois shows foram registrados para DVD e mídias digitais, em São Paulo e Curitiba.

Fenômeno de público e crítica por onde passa, já participou dos maiores festivais de comédia do Brasil. Faz parte do elenco dos grupos: 4 Amigos, Comédia ao Vivo e a Culpa é do Cabral. Em 2017 e 2018 fez turnê internacional no Japão, Estados Unidos e Europa (Lisboa, Dublin, Galway, Amsterdã, Bruxelas, Londres e Paris). Seus vídeos geram mais de 20.000 compartilhamentos e cerca de 50.000.000 de views.

Em 1º de janeiro de 2019 a NETFLIX MUNDIAL lançou um especial de stand up Comediantes do Mundo, com Thiago Ventura, Afonso Padilha e Mhel Marrer.

Thiago Ventura em Mogi Guaçu

Show: “Modo Efetivo”

Dia: 29 de abril de 2022 (sexta-feira)

Horário: 21:30 hrs

Classificação: 16 anos

Local: Teatro Tupec – Av. Dos Trabalhadores, 2651 – Mogi Guaçu/SP

Ingressos: R$80 (INTEIRA) R$40 (MEIA) através do site https://megabilheteria.com/evento?id=20220224135636