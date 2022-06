Theatro Avenida (Pinhal) terá festival de inverno inédito com atrações de alto nível

De 09 a 24 de julho de 2022, o Theatro Avenida apresenta, ineditamente em Espírito Santo

do Pinhal-SP, o seu primeiro festival de inverno: o 1º FITA (Festival de Inverno do Theatro

Avenida). Serão três semanas com programação cultural intensa, abrangendo peças

teatrais, concertos musicais clássicos e populares.

“Na gestão do Theatro Avenida, temos como propósito proporcionar experiências

culturais transformadoras e não medimos esforços para trazer o melhor para Pinhal no

primeiro festival de inverno do teatro”, afirma o diretor artístico da Metropol e maestro

Felipe Alves.

Em parceria com a prefeitura de Espírito Santo do Pinhal, o 1º FITA vai agitar a cena

artística de toda a região. Com capacidade para receber 450 espectadores por

espetáculo, mais de 5 mil espectadores devem passar pelo teatro e mais de 500 mil

pessoas serão impactadas pelas mídias do evento.

Música

O 1º FITA (Festival de Inverno do Theatro Avenida) terá sua abertura dia 09 de julho, às

20h, com a série “Músicas da Independência” sob direção artística do maestro Paulo de

Paula. O concerto “Sons da sala e da rua” apresenta a música tocada fora dos círculos

formais, feita sem cerimônias no final do século XIX com instrumentos populares:

pianofone, viola, batuques e a soprano Raíssa Amaral.

O segundo concerto desta série apresenta justamente o oposto: “Sons da corte, do teatro

e da igreja”. Ele acontece no dia 16 de julho, às 20h e reporta como era a música “oficial”

no início do Brasil República. O concerto, que é composto pela Camerata Universal, o

Coro Contemporâneo de Campinas e a regência do próprio maestro Paulo de Paula,

mostra o lado mais europeu da música brasileira impactada pela cultura clássica trazida

pela família real portuguesa. Ambos os concertos são gratuitos.

Outro ponto alto do festival é a Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) que

estará em sua formação completa para o concerto no dia 15 de julho, às 20h. A

apresentação faz parte do projeto Osesp Itinerante que promove difusão cultural e

democratização da música clássica em cidades do interior paulista. O concerto é gratuito

e haverá reservas de ingressos antecipados online.

Teatro

O festival de inverno também conta com pelo menos 3 peças teatrais para todos os

gostos. A comédia “Neura” que terá duas apresentações no dia 12 e 14 relata desafios e

dilemas de um casal, do ponto de vista da própria atriz e autora Rita Fischer.

No dia 13 de julho, Fischer está de volta com “Como sobrevivi a mim mesma nesta

quarentena”, um monólogo de uma confinada que foi sucesso no Youtube, antes de virar

dramaturgia de teatro.

“Viva Mazzaropi” também estará no palco do 1º FITA, estrelado e produzido pelo ator

Vitor Branco que relembra os melhores momentos de Mazzaropi. Vitor tem longa carreira

no teatro, destacando os trabalhos em televisão, como novelas globais e “A Praça é

Nossa” do SBT. No cinema, Vitor se orgulha de ter trabalhado no filme “O Jeca e a Égua

Milagrosa”, acompanhando “o maior caipira do Brasil”, o próprio Mazzaropi. Este

espetáculo será gratuito.

O festival

O grande objetivo da realização do festival é a renovação do público frequentador do

Theatro Avenida. “Temos o compromisso de atender os iniciados culturalmente, mas,

principalmente, fazer os não iniciados conhecerem e frequentarem o teatro”, comenta o

Head de Produção José Mantovani.

A programação do 1º Festival de Inverno do Theatro Avenida (1º FITA) conta com

atrações de altíssimo nível com valores acessíveis ou populares. Também existe a

política de ingressos sociais gratuitos para famílias assistidas pelos programas

municipais do Departamento de Promoção Social.

A agenda

Detalhes da programação ainda estão em finalização, já que existem as possibilidades de

aporte de patrocinadores e produtores confirmarem mais atrações. A agenda oficial será

fechada até o dia 30 deste mês.

Agenda confirmada para o 1º FITA:

09/07 – Sábado – 20h – “Sons da sala e da rua” (concerto popular) – GRATUITO

12/07 – Terça – 20h – “Neura” (teatro) – GRATUITO

13/07 – Quarta – 20h – “Como sobrevivi a mim mesma nesta quarentena” (teatro) –

GRATUITO

14/07 – Quinta – 20h – “Neura” (teatro) – GRATUITO

15/07 – Sexta – 20h – OSESP (concerto sinfônico) – GRATUITO

16/07 – Sábado – 20h – “Sons da corte, do teatro e da igreja” (concerto sinfônico) –

GRATUITO

20/07 – Quarta – 20h – “Viva Mazzaropi” (teatro) – GRATUITO

A realização do festival é fruto da parceria entre a Prefeitura Municipal de Espírito Santo

do Pinhal, o Departamento Municipal de Cultura e a Metropol Cultura, atual

administradora do Theatro Avenida.