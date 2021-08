Terceira parcela do Renda Guaçuana começa a ser paga nesta segunda (23)

A terceira e última parcela do Programa Renda Guaçuana, de auxílio emergencial a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza residentes em Mogi Guaçu, começa a ser paga hoje, dia 23 de agosto. O subsídio, de R$ 150 mensais, está sendo concedido pela Prefeitura pelo período de 90 dias para reduzir os impactos financeiros e sociais da pandemia da Covid-19.

Projetado pelo prefeito Rodrigo Falsetti e vereadores no último mês de abril e com primeiro e segundo pagamentos realizados em junho e julho, o Renda Guaçuana beneficiou 4.144 famílias da cidade, o equivalente a cerca de 18 mil pessoas entre crianças, jovens, adultos e idosos.

Cidadãos inscritos no Cadastro Único até o dia 12 de fevereiro de 2021 podem realizar consulta sobre o programa pelo site https://rendaguacuana.mogiguacu.sp.gov.br, informando número do CPF e a data de nascimento. O pagamento é realizado de acordo com o mês de aniversário da pessoa cadastrada.

O dinheiro pode ser utilizado por meio do aplicativo Caixa Tem, retirado em lotéricas ou diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal da Praça Antonio Giovani Lanzi (Capela) e da Avenida dos Trabalhadores.

“Esse recurso financeiro minimiza a preocupação com os gastos de primeira necessidade e garante a dignidade, a subsistência e é um apoio àqueles que se encontram em situação vulnerável, sobretudo em função da crise gerada pela Covid-19”, destacou a secretária municipal de Assistência Social, Leila Maria Ramos”.

Cronograma da 3ª Parcela

23/08/2021 – Beneficiários nascidos de janeiro a março

24/08/2021 – Beneficiários nascidos de abril a junho

25/08/2021 – Beneficiários nascidos de julho a setembro

26/08/2021 – Beneficiários nascidos de outubro a dezembro