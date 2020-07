Terça da Serra abre nova unidade em Mogi Guaçu

A Terça da Serra, maior rede de residenciais sênior do Brasil, inaugura mais uma unidade na Região de Campinas, desta vez na cidade de Mogi Guaçu. O novo local começa a funcionar a partir do dia 06 de julho e será uma opção de hospedagem humanizada, com um conceito inovador de moradia para idosos oferecendo toda assistência, carinho e atenção que os hóspedes merecem. O local fica instalado R. Mato Grosso, 232 Jardim Centenário – Mogi Guaçu-SP.

A franquia, assim como todas da rede, além da hospedagem temporária ou permanente com acomodações individuais, duplas e triplas, também tem a possibilidade do Day Care, em que o idoso passa o dia na Terça da Serra, desfruta de todos os cuidados, serviços e infraestrutura. No fim do dia, volta para dormir na própria casa. Na opção todas as refeições, banho e atividades fazem parte da rotina inclusa. Além de todos os serviços oferecidos, pensando sempre em inovação nos cuidados, a Terça da Serra desenvolveu internamente uma tecnologias de monitoramento a distância através de câmeras e relógios inteligentes. Com isso, é possível monitorar os batimentos cardíacos dos idosos, a movimentação atípica, prevenir possíveis quedas e também saber sobre a qualidade do sono.

A nova Terça da Serra ainda conta com sala de convívio, local para atividades coletivas, terapia ocupacional, sala de jogos, cozinha, lavanderia, sala de televisão, posto de medicação e academia sênior interna e externa. No local é possível encontrar espaços para os idosos residentes se divertirem, relaxarem e se cuidarem. O objetivo é oferecer cuidado físico e emocional em um único local, com tranquilidade para a família e conforto e atenção para o idoso.

A sócia-franqueada da unidade, Priscila de Marco da Silveira Frazão, já é dona da Terça da Serra de Mogi Mirim juntamente com sua sócia Karina Roberta de Oliveira. “A Terça da Serra acolheu a minha avó quando ela precisou. Depois na vontade de trazer minha avó para próximo do meu cuidado convidei uma amiga para colocarmos em prática este sonho. Junto com a Terça da Serra conseguimos implantar nosso sonho. Tudo isso com a excelência dos processos e cuidados trazendo conforto e dignidade aos idosos sempre pensando na qualidade de vida dos mesmos “, afirma Priscila.



O Grupo Terça da Serra nasceu em 2014 em função da carência, notada pela médica Joyce Duarte Caseiro, de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) que prestassem serviços de qualidade na região de Campinas. Com a missão de oferecer hospedagem e cuidados de alto padrão para idosos, de forma humanizada, respeitando a individualidade dos hóspedes e, dessa maneira melhorar a qualidade de vida, o residencial sênior é referência na relação e cuidado com os hóspedes. Hoje, a rede conta com mais de 70 unidades espalhadas pelo Brasil.