Tênis de mesa conquista seis medalhas nos Jogos Regionais

Os atletas de Mogi Guaçu continuam colecionando medalhas nos 64º Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado de São de Paulo. Entre os dias 29 e 31 de julho, a equipe de tênis de mesa do município conquistou seis medalhas na competição, sendo três de ouro e três de bronze, durante evento no centro esportivo Juscelino Kubistchek de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos.

As mulheres se destacaram e garantiram todas as medalhas de ouro nas categorias de dupla, equipe e individual e também uma de bronze na individual. Com o resultado, a equipe guaçuana terminou como 1ª colocada no geral feminino. Os homens conquistaram as outras duas medalhas de bronze com a dupla e por equipe ficando na 3º colocação do geral masculino. 12 equipes participaram das competições de tênis de mesas em Mogi Guaçu.

Além do tênis de mesa, a cidade sediou também as modalidades de futebol de campo, tênis de campo e malha. No sábado, 20 de agosto, Mogi Guaçu irá receber ainda a disputa do vôlei de praia no centro esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista. Ao todo, 40 cidades participam do evento que terminará no mês de outubro.