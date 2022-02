Tênis de campo participa de 1ª Etapa da Liga Paulista

Com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), a equipe de tênis de campo de Mogi Guaçu participou no último final de semana, dias 19 e 20 de fevereiro, da 1ª Etapa da Liga do Interior Paulista de Tênis (LipTenis), realizada no Atibaia Clube de Montanha, em Atibaia. O técnico da equipe e atleta, Rafael Longhi Breda, sagrou-se campeão da etapa pela categoria A1.

O torneio marcou o início da temporada de 2022 da competição que será disputada em 24 etapas, sendo a última delas marcada para os dias 3 e 4 de dezembro. A Liga do Interior Paulista de Tênis tem como objetivo divulgar, supervisionar e movimentar torneios de tênis no interior do Estado de São Paulo.

“A LipTenis une academias e tenistas de diversas cidades, como Amparo, Atibaia, Bragança Paulista, Itapira, Itatiba, Serra Negra e Jundiaí”, comentou o secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Paulo Cesar Moreira.

Resultados da equipe guaçuana

Rafael Longhi Breda – campeão da categoria A1

Francinalda Faria – semifinal da categoria C1

Tiago Theodoro – quartas de final da categoria C

Rômulo Oliveira – quartas de final da categoria C1

Saulo Castro – oitavas de final da categoria C