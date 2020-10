Tempo em Lisboa para todas as estações

Lisboa tem um clima mediterrâneo. Possui os invernos mais quentes de qualquer capital europeia, com temperaturas médias de 18 ° C durante o dia e 11 ° C à noite. Lisboa tem Verões longos e quentes, a Primavera e o Outono recebe-no com um clima quente, agradável e os Invernos são amenos, mas por vezes chuvosos. O centro histórico da cidade está localizado na margem norte do rio, a 15 km do Oceano Atlântico. A norte, a cidade é protegida pela serra da Serra de Sintra, a sul pela serra da Arrábida. Estas características da paisagem e o influxo constante de massas de ar marinho garantem um bom tempo Lisboa: no inverno a temperatura raramente desce abaixo de +9 ° C. A capital portuguesa é a campeã europeia em número de dias de sol: 292 dias por ano com tempo limpo ou parcialmente nublado. A estação das chuvas aqui cai no inverno: em dezembro e janeiro há pouco mais de 100 mm de precipitação. Em geral, o clima é o seguinte para as estações:

No verão o tempo Lisboa é bastante quente e as temperaturas diurnas ultrapassam frequentemente os 35 °C. (Essa é a temperatura média na sombra, imagine como seria ver as paisagens sob o sol escaldante).

Os invernos são amenos aqui, com temperatura média diurna de 15 °C, mas à noite o termômetro pode cair para 4-7 ° C.

Por isso, quando planear vir a Lisboa no inverno, não se esqueça de trazer agasalhos. Refira-se ainda que o mês de abril é um dos meses mais chuvosos de Lisboa.

