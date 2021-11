Tem música ao vivo para todos os gostos, confira a agenda cultural da semana

A Agenda Cultural MGA da semana ta recheada, confira:

Choperia Tradição

Sexta, dia 26: Banda Kombi 69 a partir das 21h00

Sábado, dia 27: Banda Kerozene a partir das 22h00

Domingo, dia 28: Nilson Diogo a partir das 19h00

Cerveja & CIA

Samba de Roda na Estação (Praça Duque de Caxias)

No domingo, 28 de novembro, a tradicional Roda de Samba e Choro com o Grupo da Estação retorna com as apresentações presenciais na Praça Duque Caxias, no Centro, localizada atrás do Centro de Convergência Cultural. O evento será das 10h às 13h.