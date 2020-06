Técnicas ortodônticas que potencializam a harmonização facial

A preocupação com a estética alcançou também o nicho da odontologia. De acordo com o ortodontista Djalma Faria, cerca de 90% das pessoas que o procuram para um tratamento estão preocupadas não só com a saúde bucal, como também com a aparência física. Essa busca utiliza desde técnicas de correções dentárias mais discretas até tratamentos estéticos. Homens e mulheres são pacientes recorrentes do ortodontista, que é referência em saúde bucal e atua há mais de 20 anos no mercado.

O dentista é especialista na estética do sorriso como um todo, porque além de trabalhar na correção de dentes com alinhadores transparentes, realiza aplicação de botox, preenchimento com ácido hialurônico e utiliza a técnica de microagulhamento para garantir melhores resultados e durabilidade dos procedimentos. “Acredito que a ortodontia se encaixe totalmente com a harmonização facial, já que somente na faculdade estudei 5 anos as regiões da face e do pescoço, além dos outros cursos de aperfeiçoamento e dos anos de experiência profissional”, lembra Djalma.

Para a correção do sorriso, um dos métodos que está ganhando cada vez mais notoriedade é o uso de alinhadores transparentes conhecido como Invisalign, que tem tecnologia 3D importada dos Estados Unidos e Costa Rica. Djalma trabalha com este método há mais de 10 anos e o aparelho corrige os dentes por meio de uma série de alinhadores removíveis praticamente invisíveis que são feitos sob medida para o paciente. O benefício desse aparelho é a agilidade com que ele atua, além de proporcionar mais discrição para aqueles que não gostam da visão metálica e das borrachinhas coloridas.

O paciente também tem a opção de remover o aparelho para comer e em situações que ache necessário. “A grande vantagem do Invisalign, além da praticidade e da estética, é que o tratamento já começa com data para terminar, desde que o paciente faça o uso corretamente, sendo mais rápido que os outros métodos”, afirma o dentista.

Para o especialista, o viés estético é ainda mais eficaz quando se leva em consideração as qualidades e a imagem que o cliente deseja transmitir. A personalização do sorriso com a harmonização das linhas faciais faz parte da linguagem não-verbal do cliente, dessa forma, alguns aspectos são de extrema importância para que haja plena identificação com o resultado.

Para que fique de acordo com o que o paciente deseja e não o prejudique, Djalma Faria utiliza técnicas de visagismo aplicado à odontologia. Com isso, as características faciais se juntam com a imagem que o cliente deseja expressar e então, o dentista propõe soluções estéticas que mais se adequam ao perfil e necessidades do cliente.



Djalma Faria

Djalma Alt Faria Neto é formado em Odontologia pela Universidade Federal de Alfenas, em 1996. Em seguida realizou uma série de especializações com foco em ortodontia, na Universidade de São Paulo (USP), na Universidade de Campinas (UNICAMP) e em outras universidades de referência no país. No ano de 2015 realizou um curso sobre aplicação de toxina botulínica e preenchimento. No ano de 2019 se especializou em preenchimento Full Face.

O ortodontista é um dos poucos que tem credenciamento do Invisalign Doctor para trabalhar com o sistema de alinhadores, com tecnologia 3D, que vem dos Estados Unidos. Djalma atende atualmente em Campinas e Mogi Guaçu. O dentista trabalha unindo as prevenções e correções dentárias com a estética facial, tudo para criar um “design” harmônico para cada rosto.



