Teatro Tupec recebe concerto musical em comemoração aos 145 anos de Mogi Guaçu

Na noite desta segunda-feira, 4 de abril, às 20h, a Secretaria Municipal de Cultura promove o Concerto de Aniversário de Mogi Guaçu – 145 anos. O evento será no Teatro Tupec, no Cento Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo. As apresentações serão com a Banda Sinfônica de Mogi Guaçu e Corais da Corporação Musical Marcos Vedovello.

Para participar, o interessado deve baixar seu convite no Ingressos Mega Bilheteria por meio do link www.megabilheteria.com. Com este ingresso em mãos, a entrada é gratuita, sendo apenas necessário a doação de 1 kg de alimento não perecível.

“No entanto, é importante destacar que a bilheteria do Teatro Tupec estará aberta uma hora antes do início das apresentações para atender as pessoas que porventura não tenham conseguido adquirir seus convites via internet”, comentou o secretário municipal de Cultura, André Sastri.

E dando continuidade aos festejos do aniversário de Mogi Guaçu, nesta terça-feira, 5 de abril, às 20h, o Centro Cultural será palco do projeto Terça de Palco Aberto. A apresentação será do músico Paulinho do Cavaco. O show será na Concha Acústica, no Centro Cultural. A entrada é franca e a faixa etária é livre.

Aniversário da cidade

As celebrações do aniversário de 145 anos de emancipação político-administrativa de Mogi Guaçu, comemorado em 9 de abril, tem uma programação cultural recheada de atrações. Confira a agenda abaixo:

Dia 5- Palestra A força do 1% com Maria Constantino

Local: FEG

Horário: 8h e 14h

Entrada Franca

Dia 5- Palestra A força do 1% com Maria Constantino

Local: SESI

Horário: 10h e 16h

Entrada Franca

Dia 5- Palestra A força do 1% com Maria Constantino

Local: Faculdade Municipal Professor Franco Montoro

Horário: 20h

Entrada Franca

Dia 6 – Canta Guaçu

Local: Teatro Tupec (Centro Cultural)

Horário: 19h30

Entrada Franca: (Ingressos Mega Bilheteria www.megabilheteria.com)

Dias 8 – Dança Guaçu

Local: Teatro Tupec (Centro Cultural)

Horário: 19h30

Entrada Franca: (Ingressos Mega Bilheteria www.megabilheteria.com)

Dia 9 – Desfile 9 de Abril – Avenida Dos Trabalhadores

Dia 9 – Estádio Municipal Carlos Nelson Bueno (Furno)

Campeonato Paulista de Futebol / Estreia do Clube Atlético Guaçuano

9h – Atlético Guaçuano x Sociedade Esportiva Itapirense (sub-15)

11h – Atlético Guaçuano x Sociedade Esportiva Itapirense (sub-17)

À tarde, jogos amistosos

13h30 – SEL/Formando Campeões x Clube de Campo Sylvamo (sub-09)

14h – SEL/Formando Campeões X Clube de Campo Sylvamo (sub-11)

15h – Jogo Master (com ex-atletas)

Dia 10- Banda Santa Terezinha

Local: Feira livre Parque Cidade Nova

Horário: 10h

Dia 10 – 2ª Etapa da Copa MTB Outdoor de Ciclismo

Local: Centro Esportivo Amaury Caveanha, localizado na Rua Júlio Fernandes, s/n – Distrito de Martinho Prado Júnior

Horário: 8h

Dia 12 – Premiação do Concurso da Páscoa

Local: Boulevard Shopping – Mogi Guaçu

Horário: 13h

Entrada Franca

Dia 12 – Desenvolvimento a Mulher que Coabita na Dança

Local: Teatro Tupec (Centro Cultural)

Horário: 17h30

Entrada: R$5,00 (Ingressos Mega Bilheteria www.megabilheteria.com)

Dia 13 – Encontro de Coros

Local: Teatro Tupec (Centro Cultural)

Horário: 19h30

Entrada Franca (Ingressos Mega Bilheteria www.megabilheteria.com)

Dia 26 – Terça de Palco Aberto: Paulinho do Cavaco

Local: Concha Acústica

Horário: 20h

Entrada Franca

Dia 29 – Premiação Retratos da Nossa Terra

Local: Buriti Shopping – Mogi Guaçu

Horário: 16h

Entrada Franca