Sylvamo oferece 24 vagas para jovens em Mogi Guaçu (SP)

A Sylvamo está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional. São 24 vagas disponíveis para jovens residentes próximos ao escritório da empresa, na capital paulista, com idade mínima de 17 anos e renda per capita inferior a um salário mínimo.

A iniciativa é fruto de um convênio firmado entre a empresa e o Formare, programa de qualificação profissional para jovens em vulnerabilidade social, da Fundação Iochpe.

Veja abaixo mais informações sobre as inscrições:

Empresa: Sylvamo

Local: Mogi Guaçu (SP)

Quantidade de vagas: 24

Curso: Assistente de Produção da Indústria de Processos – Papel e Celulose

Período de inscrições: até 15 de feveiro

Requisitos: Ter entre 18 e 20 anos (completos em 2021); ter concluído o Ensino Médio em rede pública; ter renda familiar de até 1 salário mínimo por pessoa; não possuir vínculo familiar com profissionais da Sylvamo; residir em Mogi Guaçu; ter interesse em seguir carreira na área industrial.

Benefícios: Bolsa auxílio de 1 salário mínimo; convênio médico e odontológico; refeição no local; vale alimentação de R$ 600,00; transporte fretado; uniforme; certificado de Formação Técnica Profissional

Inscrição: avaformare.org.br/cadastro

Sobre a Fundação Iochpe: organização sem fins lucrativos, mantém há mais de 30 anos o Programa Formare, referência no Brasil como iniciativa social que proporciona formação profissional a jovens em situação de vulnerabilidade. Mantido em parceria com empresas de médio e grande portes, oferece cursos de formação inicial para o mercado de trabalho a jovens de famílias de baixa renda do ensino médio matriculados em escolas públicas . Em mais de 30 anos, por meio do trabalho de educadores voluntários, o programa já formou 24 mil jovens, dos quais mais de 80% inseridos no mercado de trabalho. Os cursos são certificados pela UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná).

Números Formare:

Unidades: 68 | Empresas parceiras: 47 | Jovens impactados em 2020: 1053| Educadores voluntários atuando: 2.500 | Cobertura nacional: 48 municípios em 12 Estados do Brasil | Duas unidades no México.