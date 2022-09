Sylvamo conquista a 7ͣ posição no Ranking Melhores Empresas para Trabalhar São Paulo 2022 da Great Place to Work

A Sylvamo (NYSE: SLVM), a Empresa de Papel do Mundo, alcança a sétima posição no Ranking Melhores Empresas para Trabalhar GPTW – São Paulo e Interior 2022, realizado em parceria com ABRH SP, Gazeta do Povo, Grupo Hel. O ranking avaliou 691 empresas, premiando as 100 primeiras colocadas.

Este reconhecimento destaca as empresas comprometidas com um bom ambiente de trabalho, diversidade e inclusão, oportunidades de desenvolvimento, respeito e credibilidade. Em 2022, a Sylvamo integra as mais de duas mil empresas certificadas pelo selo em 109 países ao redor do mundo, além do destaque no ranking.

“Estamos honrados em receber este reconhecimento que destaca a nossa cultura, os nossos valores e o cuidado que temos como a Empresa de Papel do Mundo. Este selo tão almejado e a posição que conquistamos no Ranking São Paulo reflete o nosso propósito de sempre fazer as coisas certas, da maneira certa e pelas razões certas”, destaca Ana Tasca, diretora de Recursos Humanos.

Sobre a Sylvamo

Sylvamo (NYSE: SLVM) é A Empresa de Papel do Mundo: sua visão é ser o empregador, o fornecedor e o investimento preferidos. O propósito da companhia é produzir o papel que as pessoas precisam de maneira responsável e sustentável. Com sede global em Memphis, Tennessee, a empresa emprega mais de 7.500 profissionais. Em 2021, a companhia acumulou US$ 3,5 bilhões em vendas líquidas.

