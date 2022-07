Sylvamo abre vagas para curso exclusivo para mulheres

A Sylvamo (NYSE: SLVM), a Empresa de Papel do Mundo, em parceria com SENAI, abre processo seletivo exclusivo para mulheres para curso gratuito de auxiliar de manutenção com foco em Mogi Guaçu, Luiz Antônio, Ribeirão Preto e região. Para se inscrever, é necessário levar, até o dia 29 de julho, RG, CPF, comprovante de residência e histórico escolar do ensino médio no SENAI de Mogi Guaçu ou Ribeirão Preto, unidades que disponibilização a capacitação.

No total, serão 32 vagas para o curso, divididas entre as duas cidades com o objetivo de oferecer qualificação e possibilidade de contratação pela companhia, após o fim das aulas. O curso, com início para o dia 22 de agosto, tem duração de três meses e será presencial, de segunda à sexta, das 19h30 às 22h30, na sede do SENAI de cada município.

”A Sylvamo acredita na inclusão e equidade, e um dos objetivos da companhia é dar cada vez mais espaço para mulheres em todos os níveis hierárquicos. Estimular cursos exclusivo para mulheres reforça o nosso compromisso com a igualdade de gênero e ajuda a quebrar paradigmas, ressaltando que as mulheres podem e devem ocupar todas as funções”, comenta Ana Tasca, diretora de Recursos Humanos.

Pré-requisitos

Exclusivo para mulheres;

Ter 18 anos ou mais;

Ter o ensino médio completo;

Ser residente de Mogi Guaçu, Luiz Antônio ou região.

Endereço SENAI para inscrição

SENAI Mogi Guaçu Rua Cambé, 140 – Jardim Ipe II, Mogi Guaçu – SP Horário: das 9h às 17h



SENAI Ribeirão Preto Rua Capitão Salomão, 1813 – Campos Elísios, Ribeirão Preto – SP Horário: das 9h às 17h



Sobre a Sylvamo

Sylvamo (NYSE: SLVM) é a empresa mundial de papel, com fábricas na Europa, América Latina e América do Norte. Nossa visão é ser o empregador, fornecedor e o investimento preferido. Transformamos recursos renováveis​​em papéis dos quais as pessoas dependem para educação, comunicação e entretenimento. Com sede em Memphis, no Tennessee, empregamos mais de 7.500 profissionais. As vendas líquidas de 2021 foram de US$ 3,5 bilhões.