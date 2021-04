Susto: carro é destruído pelo fogo na SP 340

No final da noite deste domingo (11), por volta das 20h00, o condutor de um Peugeot 206, placas de Mogi Guaçu que seguia sentido Estiva Gerbi percebeu que o seu veículo teve uma pane elétrica no KM 183, próximo ao trevo do Bairro Rural do Itaqui, ele teve tempo apenas de parar o carro no acostamento e descer com outros três ocupantes, o fogo tomou por completo o carro muito rapidamente.

Os GCMs de Estiva Gerbi, Willian, Gonçalves e Gomes junto o Diretor da Defesa Civil de Estiva Gerbi Leandro conduziram o caminhão da Brigada de Incêndio ao local e deram início a contenção das chamas. Logo em seguida, o caminhão irrigadeira da RENOVIAS também compareceu e deram fim ao fogo que consumiu o carro por completo. O Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu também esteve presente.

O trânsito precisou ser fechado por alguns minutos nas duas pistas para combate ao incêndio.

Fotos: Cortesia ao MGA com exclusividade.