Suspeitos de serem assaltantes de residência e comércios são detidos com 3 armas de fogo

Policiais Militares de Mogi Guaçu receberam uma denúncia no início da noite desta quinta (06) de que ocupantes de um Toyota Corola preto haviam deixado o Residencial Moacir Guzoni e poderiam estar armados, a hipótese é que eles faziam roubos à residências, comércios e veículos pelas cidades da região.

Diante das informações, os PMs Charles, Alan, Correa, Pozzer e Celegati intensificaram o patrulhamento ao determinado veículo com os suspeitos.

Pouco tempo após o início do patrulhamento, o veículo foi abordado na Rua Honorina Franco da Rocha, no Jardim Santa Terezinha I. No veículo havia dois homens, um de 34 anos e outro de 29 e ainda um menor de 16 anos. Um dos homens já tem passagem por Latrocínio e Tentativa de Latrocínio em um supermercado de Mogi Guaçu.

Os PMs fizeram diligência na casa dos três, além do Jardim Santa Terezinha I, onde um deles mora, foi feito averiguações no Residencial Moacir Guzoni e no Jardim Boa Vista.

No total, os PMs localizaram 3 armas de fogo, sendo um rifle calibre 32, 8 tiros, um revólver calibre 38 e uma garrucha calibre 38, munições calibre 38, 19 delas e 12 munições calibre 32. Foi apreendida também quase 200 gramas de cocaína bruta.

Todos foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária, o menor bandido foi apreendido no Tráfico de Drogas, os dois maiores de idade foram liberados e será aberto uma investigações com relações as armas apreendidas.

Participaram e apoiaram na ocorrência os PMs Sá, Kaetsu, Cazali e Telles.