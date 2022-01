Suspeita de mal súbito, motociclista cai na pista e é socorrido inconsciente

Um motociclista de 58 anos foi socorrido inconsciente pelo SAMU por volta das 15h00 após cair na Rodovia SP 340, próximo ao trevo de acesso para a Avenida Tancredo Neves.

Segundo apurado, ele conduzia uma motocicleta Harley-Davidson 1200 cilindradas placas de Mogi Mirim, quando perdeu o controle do veículo e acabou batendo em uma caixa de captação de água e caindo violentamente no gramado lateral.

Uma equipe do SAMU foi a primeira a chegar no local, mas uma outra ambulância da RENOVIAS também deu apoio no Resgate. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa em estado grave.

A Polícia Rodoviária esteve no local e cuidou de registrar a ocorrência, o trânsito não sofreu paralização devido ao acidente.