Sub-16 estreia com vitória na Liga Metropolitana de Basquete

Por 32 a 19, a equipe de basquete da categoria sub-16 de Mogi Guaçu superou Hortolândia na estreia da Liga Metropolitana de Basquete (LMB). O confronto aconteceu no sábado, 2 de abril, na casa do rival. O time guaçuano pertence a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Após a vitória, o sub-16 volta a jogar novamente depois do feriado da Semana Santa. A organização do campeonato ainda não divulgou a tabela da segunda rodada. Atualmente, a LMB conta com equipes das categorias masculinas sub-11, 12, 13, 14, 16, 18, 21 e adulta, além das categorias femininas sub-13, 15, 17 e adulta.

O técnico da equipe, Rafael Cipolli, contou que a Liga Metropolitana de Basquete foi criada em 2007 com o intuito de fomentar a prática do basquetebol na região Metropolitana de Campinas. “Além de promover uma grande adesão de atletas praticantes da modalidade, também proporciona o esporte para todos”, disse ele.

Em 2022, além de Mogi Guaçu, participam da categoria sub-16 masculina outras 17 equipes: Fonte São Paulo, Hípica, Valinhos, Akdmia, Tênis Clube, Rio Branco, Indaiatuba, Ararense, Cosmópolis, Jaguariúna, Time Jundiaí, Jundiaiense, CCB, Itatiba, Itupeva, Vinhedo e Hortolândia.