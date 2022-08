Stock Car volta ao Velocitta com argentino em ascensão

Matias Rossi subiu de 21º para 3º nas últimas quatro etapas e já encosta nos líderes

A temporada 2022 da Stock Car Pro Series volta ao Autódromo Velocitta para a disputa da oitava etapa do campeonato entre 2 e 4 de setembro. Neste fim de semana, a categoria vai alcançar a marca de 20 corridas disputadas no circuito localizado em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, e tem como um dos focos de atenção a subida meteórica do argentino Matias Rossi na classificação.

Gabriel Casagrande é o líder do campeonato. O atual campeão e piloto da A.Mattheis/Vogel comanda a tabela com 206 pontos, contra 184 do tricampeão Daniel Serra, da Eurofarma-RC. Também representando a A.Mattheis/Vogel, Matías Rossi é o terceiro, com 171 pontos. A seguir se enfileiram Rubens Barrichello (Full Time Sports), com 160; Gaetano di Mauro (KTF Sports), que soma 150, e Bruno Baptista (RCM Motorsport), totalizando 144.



A ascensão de Rossi – Embora Casagrande e Serra tenham se revezado na ponta da tabela desde a primeira corrida, as últimas quatro das sete etapas disputadas (todas em rodada dupla) mostram uma nova dinâmica que tem chamado a atenção das equipes. Sob esta ótica, o principal protagonista é exatamente Matias, dono do maior número de pódios (seis) até o momento.

Ao final da terceira etapa, no Galeão, o argentino estava posicionado apenas no 21º lugar. Mas a partir da etapa seguinte, justamente no Velocitta, local das duas largadas do próximo final de semana, Rossi passou a escalar a classificação. Com duas das suas três vitórias obtidas desde a quarta etapa, Matias foi o piloto que mais cresceu no campeonato no período, contabilizando 145 pontos (ou 32% dos 448 colocados em jogo da quarta até a sétima etapas).

Em segundo lugar nesta fase da competição está o líder Casagrande (108 pontos, ou 24%), seguido por Barrichello (104, 23%), Gaetano Di Mauro (91, 20%), Bruno Baptista (89, 19,9%) e Daniel Serra (85, 19%), que decidiu colocar entre os descartes a que tem direito as duas provas da sétima etapa devido a um compromisso no exterior.



Descartes – Um dos pontos que podem ajudar a definir os candidatos ao título é a regra que permite a eliminação dos quatro piores resultados entre as 22 largadas a serem realizadas nas 11 primeiras do total de 12 etapas. Casagrande, por exemplo, já tem a colocar de lado as duas provas da sexta etapa (Velopark), quando zerou, enquanto Serra não disputou as duas corridas da sétima etapa (Interlagos) no fim de julho.

Rossi, de seu lado, não pode mais desperdiçar resultados. O argentino zerou nas duas provas da primeira etapa (Interlagos) e da segunda (Goiânia) e agora tem de aproveitar cada oportunidade de pontuar. Já Rubens Barrichello zerou em pontos na primeira etapa e também na terceira (GP Galeão).

Empate entre as marcas — Das 14 corridas disputadas ao longo de sete etapas até o momento, Toyota e Chevrolet estão rigorosamente empatadas em número de vitórias. Em termos de poles, o placar é bem apertado, porém com ligeira vantagem para a Chevrolet, que largou na frente quatro vezes nesta temporada: Gabriel Casagrande na Corrida de Duplas e no Velopark, Daniel Serra no Galeão e Marcos Gomes, também no Velopark. A Toyota marcou a posição de honra com Rubens Barrichello em Goiânia, Ricardo Zonta no Velocitta e Felipe Lapenna em Interlagos.

Maior vencedor — Com duas vitórias em 2019 e uma em 2021, Thiago Camilo é o recordista de vitórias pela Stock Car no Velocitta. Felipe Fraga, Átila Abreu, Rubens Barrichello e Ricardo Zonta têm duas vitórias cada. E subiram uma vez ao topo do pódio Bruno Baptista, Julio Campos, Diego Nunes, Gabriel Casagrande, Lucas Foresti, Guilherme Salas e Matías Rossi.

O fim de semana, que também contempla a disputa da quarta etapa da temporada 2022 do BRB Fórmula 4 Brasil, começa para a Stock Car na sexta-feira (2 de setembro) com o primeiro treino livre. O sábado traz mais uma sessão de treino e a classificação, a partir das 13h30 (de Brasília). A Corrida 1 no Velocitta está marcada para 13h10 de domingo, e a etapa terá seu desfecho com a Corrida 2, a partir de 13h45.

A Stock Car Pro Series é transmitida ao vivo pela Band, canais SporTV, mídias oficiais da categoria (no YouTube e Facebook), Twitch da Tribo do Gaules, Motorsport.tv, mídias do Estadão e canal da Revista Capital Econômico. Confira a programação do fim de semana:

Sexta-feira, 2 de setembro

11h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

14h10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

15h30 – Stock Car – Treino Livre 1

16h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação



Sábado, 3 de setembro

08h25 – Stock Car – Treino Livre 2

10h05 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1

13h30 – Stock Car – Classificação

14h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2



Domingo, 4 de setembro

09h45 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3

10h50 – Visitação aos boxes

13h10 – Stock Car – Corrida 1

13h45 – Stock Car – Corrida 2



Classificação do campeonato após sete etapas (14 corridas):

1º – Gabriel Casagrande, 206 pontos

2º – Daniel Serra, 184

3º – Matías Rossi, 171

4º – Rubens Barrichello, 160

5º – Gaetano Di Mauro, 150

6º – Bruno Baptista, 144

7º – César Ramos, 136

8º – Guilherme Salas, 136

9º – Thiago Camilo, 130

10º – Ricardo Zonta, 127

11º – Nelson Piquet Jr., 124

12º – Rafael Suzuki, 119

13º – Allam Khodair, 92

14º – Felipe Lapenna, 89

15º – Julio Campos, 88

16º – Ricardo Maurício, 84

17º – Diego Nunes, 82

18º – Galid Osman, 77

19º – Átila Abreu, 76

20º – Marcos Gomes, 71

21º – Tony Kanaan, 70

22º – Felipe Massa, 66

23º – Cacá Bueno, 66

24º – Denis Navarro, 65

25º – Felipe Baptista, 60

26º – Sergio Jimenez, 58

27º – Gianluca Petecof, 42

28º – Lucas Foresti, 38

29º – Felipe Fraga, 25

30º – Pedro Cardoso, 24

31º – Rodrigo Baptista, 19

32º – Gabriel Robe, 11

33º – Tuca Antoniazi, 9

34º – Andrés Jakos, 7

35º – Beto Monteiro, 7

36º – Thiago Vivacqua, 4

37º – Gustavo Frigotto, 3

38º – Renato Braga, 0

39º – André Moraes Jr., 0

STOCKCAR no Parque dos Ingás

Ingressos estão a venda para o público em geral, confira no link abaixo:

STOCK CAR PRO SERIES 2022 – AUTODROMO VELOCITTA – 8ª ETAPA – Sympla Bileto – Compre seu ingresso online

Mais perto da velocidade: Mogi Guaçu terá evento aberto com carros e pilotos da Stock Car

Carros e pilotos da principal categoria do automobilismo brasileiro estarão na próxima sexta-feira, dia 2 de setembro, no Parque dos Ingás, em Mogi Guaçu, para um evento inédito que dará largada à 8ª etapa da Stock Car Pro Series, marcada para os dias 3 e 4 no autódromo Velocitta.

Criada em parceria com a Prefeitura, a ação busca aproximar moradores de experiências até então restritas à pista, levando a espaço público e com entrada gratuita exposição de veículos de corrida e troféu, competição de pit stops, além da presença de nomes consagrados do esporte e sorteio de ingressos e brindes. A iniciativa contará ainda com shows de música ao vivo e praça de alimentação.

“Temos o privilégio de ter em nossa cidade um dos melhores e mais bem estruturados autódromos do mundo, palco dos maiores eventos de automobilismo do país. A integração com a Stock Car vai aproximar os guaçuanos da grandiosidade desse esporte”, avalia o prefeito Rodrigo Falsetti. “É importante que a gente valorize, tenha orgulho e faça parte daquilo que temos aqui”.

O evento no Parque dos Ingás acontece a partir das 18 horas com apresentações das bandas Rota do Som e Geração Acústica. Quadros cenográficos para foto estarão dispostos no local, além de totem com o troféu que será entregue ao vencedor da etapa do Velocitta. Carros de corrida estarão expostos a partir do início da tarde – e um campeonato de troca de pneus envolvendo participação do público está previsto para o fim do dia.

“Essa parceria com a prefeitura de Mogi Guaçu é um exemplo de como a municipalidade e os eventos que passam pela cidade podem levar para o público local mais entretenimento e atrações interessantes. Para a Stock Car a experiência será muito valiosa. Estar junto do fã é algo que cultiva a admiração do público e é isso o que buscamos fazer em nossa relação com as pessoas que gostam de esporte. Espero realmente que possamos receber muitos fãs guaçuanos e das cidades vizinhas, para fazer uma festa agitada e completa”, disse Fernando Julianelli, principal executivo da Stock Car.

No domingo, dia 4, a partir das 13 horas, com máquinas e pilotos posicionados na pista, interessados poderão assistir à etapa em telão posicionado no Parque dos Ingás, também com entrada gratuita, praça de alimentação e exposições promovidas pela Stock.

Serviço:

Mogi Guaçu Mais Perto da Velocidade

Local: Parque dos Ingás

Entrada Gratuita

Dia 2 de setembro, a partir das 18 horas

– Presença de pilotos da Stock Car Pro Series, exposição de carros e troféu, competição de troca de pneus, sorteio de brindes e ingressos, música ao vivo e praça de alimentação.

Dia 4 de setembro, a partir das 13 horas

– Transmissão ao vivo da 8ª etapa da Stock Car Pro Series