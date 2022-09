Stock Car vive domingo emocionante com feito inédito no Autódromo Velocitta

A Stock Car Pro Series teve um domingo (4) marcante e histórico no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, Interior de São Paulo. Pela primeira vez em 43 anos de existência, a principal categoria do automobilismo na América do Sul coroou a vitória de uma equipe chefiada por uma mulher. Comandante da Hot Car Competições, Babi Rodrigues se emocionou com o triunfo alcançado por Felipe Lapenna na Corrida 1. Foi também a primeira vez que o paulista de 36 anos subiu no topo do pódio na categoria. Já a prova complementar teve o tricampeão Ricardo Maurício (Eurofarma-RC) como vencedor após apostar em uma estratégia bem-sucedida.

Em termos de campeonato, Gabriel Casagrande (A.Mattheis/Vogel) segue líder. Depois de oito etapas e 16 corridas disputadas na temporada, o atual campeão soma 222 pontos e tem 19 de vantagem para Daniel Serra (Eurofarma-RC). Matías Rossi (A.Mattheis/Vogel) definitivamente entrou na briga pelo título com os tentos marcados no fim de semana e acumula agora 201.



Emoção no Velocitta — Felipe Lapenna tornou-se o 73º vencedor diferente da história da Stock Car depois de uma Corrida 1 onde prevaleceu o melhor desempenho. O paulista largou em terceiro — atrás de Bruno Baptista e Ricardo Zonta, que recuperaram o lugar na primeira fila após efeito suspensivo concedido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva —, assumiu a segunda colocação na primeira curva e passou a pressionar Baptista. A ultrapassagem decisiva aconteceu na volta 9, no fim da reta dos boxes, após acionamento do push.

Em uma corrida limpa e de grandes embates, Lapenna confirmou o primeiro lugar e venceu pela primeira vez na Stock Car. Foi também o segundo triunfo da Hot Car: o primeiro foi em setembro de 2014, conquistado pelas mãos de Rafa Matos em Santa Cruz do Sul, quando o time era chefiado pelo saudoso Amadeu Rodrigues, pai de Babi.

Bruno Baptista (RCM Motorsport) foi o segundo e Thiago Camilo (Ipiranga Racing) completou o pódio. Allam Khodair (Blau Motorsport) finalizou em quarto e Matías Rossi, o quinto. O argentino foi beneficiado em razão da punição imposta ao compatriota e estreante Julián Santero, que teve acrescidos 5s no tempo de corrida por incidente com Gabriel Casagrande e outros 20s por queima de largada, caindo para 14º.

Lapenna vibrou com o ápice alcançado em sua carreira na Stock Car: “É um dia feliz para a Stock Car e para nós! Falei para a Babi que iríamos buscar essa vitória na pista. Nós demos de tudo para conseguir, e estou muito feliz. A equipe fez um ótimo trabalho em todo o fim de semana, e só tenho de agradecer pelo carro que me deram. Agora é só comemorar, porque é muito difícil vencer aqui. Que dia!”.

Babi Rodrigues dedicou o feito deste domingo ao pai, Amadeu Rodrigues, fundador da Hot Car Competições e falecido em 2020. A chefe de equipe comemorou sua primeira vitória à frente da Hot Car. “Cada passo que estamos dando na categoria, desde que estou no comando, não é fácil. Nossa concorrência é de um brilhantismo e de muito profissionalismo. Decidi colocar minha assinatura e dar passos curtos, porém firmes rumo a bons resultados. Nada é por acaso, não é sorte, e nós estamos ocupando nosso espaço que sempre nos foi de direito. Tenho profissionais incríveis que estão unidos na mesma causa. O Felipe está de parabéns. Ele está na categoria há muitos anos, aprendendo e absorvendo cada passo, e agora chegou nossa hora! A melhor forma de homenagear meu pai é colocar esses carros na pista e dando muito orgulho para ele. Tenho certeza que ele está vibrando muito lá no céu”.

Vitória estratégica — Ricardo Maurício (Eurofarma-RC) superou uma quebra no motor nos treinos para fechar o fim de semana no topo do pódio. Para chegar lá, o tricampeão optou por traçar uma estratégia pensada para a Corrida 2. Maurício largou na prova complementar em 19º e escalou o pelotão, aproveitando a janela de pit-stop para fazer uma parada mais curta e voltar à pista em segundo lugar, logo atrás do estreante Julián Santero.

Foi uma corrida de grandes batalhas, como entre Pedro Cardoso (Crown II) e Rubens Barrichello (Full Time Sports) em uma disputa roda a roda na Curva da Caipirinha e um three-wide que teve lado a lado Matías Rossi (A.Mattheis/Vogel), Nelsinho Piquet (Motul TMG Racing) e novamente Cardoso.

Santero liderou até a volta 18, quando Ricardinho fez a ultrapassagem no fim da reta. O argentino não desistiu fácil e lutou até quando foi superado de forma definitiva pelo tricampeão, que rumou para a 32ª vitória na Stock Car. Santero subiu ao pódio, mas foi punido em 20s por também ter queimado a largada na Corrida 2, caindo de segundo para nono. Assim, Ricardo Zonta (RCM Motorsport) foi declarado 2º colocado, enquanto Gaetano di Mauro (KTF Sports) foi o terceiro, seguido por Átila Abreu (Shell V-Power) e Rubens Barrichello.

“É um resultado importante não só para mim, mas para toda a equipe. Todo piloto enfrenta fases ruins, infelizmente, mas enfrentamos tudo de cabeça erguida e trabalhando em conjunto para esses momentos, quando tudo está pronto para termos um bom resultado. Tivemos a cabeça fria para fazer uma boa estratégia, se posicionar bem na pista e terminar no topo do pódio”, declarou Ricardinho, que encerrou um período de dificuldades para alcançar a segunda vitória na temporada

A nona etapa da temporada 2022 da Stock Car está marcada para 25 de setembro e terá lugar no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, no Interior do Rio Grande do Sul.

Stock Car Pro Series, temporada 2022

8ª etapa, Velocitta, Corrida 1:

1º – Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), 20 voltas, 31min48s195

2º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 2s558

3º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 5s994

4º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 7s828

5º – Matías Rossi (A.Mattheis-Vogel/Toyota Corolla), a 9s211

6º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 9s546

7º – Pedro Cardoso (Crown II Racing/Chevrolet Cruze), a 11s758

8º – Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 11s836

9º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze)}, a 12s823

10º – Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 14s073

11º – Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 14s175

12º – Nelsinho Piquet (Motul TMG Racing/Toyota Corolla), a 14s429

13º – Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 31s140

14º – Julián Santero (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 33s538

15º – Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 43s211

16º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 1min06s845

17º – César Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 1min07s203

18º – Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze), a 1min07s525

19º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 1min08s580

20º – Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 1min12s296

21º – Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), a 1min13s193

22º – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 1min14s404

23º – Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze), a 1min18s429

24º – Rodrigo Baptista (Crown Racing/Chevrolet Cruze), a 1min20s488

25º – Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), a 1min22s364

26º – Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla), a 1min50s340

27º – Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), a 1 volta

28º – Gaetano Di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 1 volta

29º – Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze), a 1 volta

30º – Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla), a 1 volta



Não completou

Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 9 voltas



Corrida 2:

1º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 20 voltas, 32min03s788

2º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 7s525

3º – Gaetano Di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 8s138

4º – Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze), a 13s525

5º – Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 17s340

6º – Nelsinho Piquet (Motul TMG Racing/Toyota Corolla), a 18s543

7º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 20s616

8º – Matías Rossi (A.Mattheis-Vogel/Toyota Corolla), a 22s976

9º – Julián Santero (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 24s190

10º – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 26s539

11º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 30s595

12º – Pedro Cardoso (Crown II Racing/Chevrolet Cruze), a 31s650

13º – Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), a 31s817

14º – Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla), a 32s337

15º – Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 34s953

16º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 35s950

17º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze), a 36s876

18º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 38s235

19º – Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), a 41s455

20º – Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 44s178

21º – Rodrigo Baptista (Crown Racing/Chevrolet Cruze), a 46s097

22º – Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 54s273



Não completaram

Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze), a 7 voltas

Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), a 7 voltas

César Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 10 voltas

Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 12 voltas

Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 14 voltas

Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 19 voltas

Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 19 voltas

Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), a 19 voltas

Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla), não largou



Classificação do campeonato após oito etapas (16 corridas):

1º – Gabriel Casagrande, 222 pontos

2º – Daniel Serra, 203

3º – Matías Rossi, 201

4º – Rubens Barrichello, 189

5º – Bruno Baptista, 175

6º – Gaetano Di Mauro, 168

7º – Ricardo Zonta, 162

8º – Thiago Camilo, 162

9º – Nelson Piquet Jr., 148

10º – César Ramos, 140

11º – Guilherme Salas, 136

12º – Felipe Lapenna, 119

13º – Rafael Suzuki, 119

14º – Allam Khodair, 116

15º – Ricardo Maurício, 110

16º – Diego Nunes, 99

17º – Julio Campos, 96

18º – Átila Abreu, 93

19º – Galid Osman, 84

20º – Marcos Gomes, 82

21º – Tony Kanaan, 70

22º – Felipe Baptista, 70

23º – Cacá Bueno, 69

24º – Felipe Massa, 68

25º – Denis Navarro, 66

26º – Sergio Jimenez, 64

27º – Pedro Cardoso, 47

28º – Lucas Foresti, 47

29º – Gianluca Petecof, 42

30º – Felipe Fraga, 25

31º – Julián Santero, 19

32º – Rodrigo Baptista, 19

33º – Gabriel Robe, 11

34º – Tuca Antoniazi, 9

35º – Beto Monteiro, 7

36º – Andrés Jakos, 7

37º – Thiago Vivacqua, 4

38º – Gustavo Frigotto, 3

39º – Renato Braga, 0

40º – André Moraes Jr., 0



STOCK CAR PRO SERIES

Etapas – Data – Local – Observação

09 – 25/09 – Santa Cruz do Sul

10 e 11 – 23/10 – Goiânia

12 – 20/11 – Brasília – Super Final BRB