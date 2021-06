Stock Car desembarca no Autódromo Velocittà em final de semana alucinante

Principal competição automobilística do país, a Stock Car Pro Series desembarca neste final de semana no Autódromo Velocittà, em Mogi Guaçu, para a disputa de duas etapas. O exigente traçado de 3.438 metros recebe a terceira etapa neste sábado (19) e a quarta no domingo (20), em um final de semana recheado de velocidade com quatro corridas, que serão transmitidas ao vivo por Band, SporTV, pelo YouTube oficial da Stock Car e pelo canal AutoVídeos, além do Motorsport.tv. Nos dois dias, a largada principal acontece às 13h10.

O circuito, conhecido por exigir bastante do conjunto de freios, tem dois pontos importantes de frenagem, nas curvas 1 e 8 (esta, conhecida como saca-rolha). Na primeira curva do traçado, os carros se aproximam a uma velocidade de 215 km/h e reduzem para 90 km/h no contorno da curva, e o fazem com uma frenagem que se estende por 170 metros reduzindo a velocidade em 125 km/h durante apenas quatro segundos, gerando uma desaceleração de 1,5 G.

No ‘Saca-Rolha’, os carros vêm em uma reta longa, em descida, carregando bastante velocidade e atingem 200 km/h no ponto de frenagem, no qual os pilotos reduzem para aproximadamente 90 km/h em 135 metros, tirando 110 km/h em 3,5 segundos com uma desaceleração de 1,4 G.

Uma volta completa no Velocittà dura pouco mais de 1min30s a bordo do Stock Car, e 25% do tempo de volta – cerca de 22 segundos – é gasto fazendo uso dos freios. Seletivo com subidas e descidas, o circuito oferece boas oportunidades de ultrapassagem, especialmente nas duas curvas onde os freios são mais exigidos, e com a previsão de temperaturas mais baixas durante o final de semana (mínimas de 10 graus e máxima de 24ºC), a refrigeração do sistema de freios torna-se um aspecto a ser bastante monitorado nas atividades de pista.

“No Velocittà, o freio se torna o principal componente do carro. Uma vez equilibrado e funcionando bem, a gente chega mais fácil ao melhor acerto. Com certeza é uma das pistas que mais se aproxima de um circuito de rua. Tem pouco vento, o que dificulta um pouco a refrigeração, e é um traçado pequeno e com freadas fortes. Se há um traçado no Brasil onde o freio é o mais importante, este é o Velocittà”, disse o piloto Gabriel Casagrande.

DUAS CORRIDAS

Pela primeira vez na temporada 2021, duas etapas da Stock Car Pro Series serão disputadas no mesmo final de semana. As atividades de pista começam na sexta-feira (18), com duas sessões de treinos livres. No sábado (19), serão realizados o treino classificatório e as duas corridas da terceira etapa. No domingo (20), serão realizados o treino classificatório e as duas provas da quarta etapa.

Confira os horários:

Sexta-feira, 18 de junho

8h às 08h10: Shakedown

8h50 às 10h00: 1º treino livre

12h às 13h10: 2º treino livre

14h50 às 15h20: Treino de Rookie

Sábado, 19 de junho

10h às 10h45: Classificatório Terceira Etapa

13h10: Largada 1ª prova Terceira Etapa, 30 minutos + 1 volta

13h48: Largada 2ª prova Terceira Etapa, 30 minutos + 1 volta

Domingo, 20 de junho

9h10 às 9h55: Classificatório Quarta Etapa

13h10: Largada 1ª prova Quarta Etapa, 30 minutos + 1 volta

13h48: Largada 2ª prova Quarta Etapa, 30 minutos + 1 volta