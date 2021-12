Spani Atacadista anuncia instalação de loja em Mogi Guaçu

O prefeito Rodrigo Falsetti recebeu em seu gabinete o presidente da Spani Atacadista, Cleber Gomez, para o anúncio de instalação da primeira unidade da rede na cidade. O secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Eduardo Schmidt, acompanhou o encontro.

Com um investimento de R$ 47 milhões, as obras têm previsão de início em fevereiro de 2022. A loja ocupará uma área de 6.800 m² e empregará diretamente cerca de 250 pessoas para sua operação.

Na reunião, o prefeito reforçou a importância dos novos investimentos em Mogi Guaçu para movimentar a economia local. “É muito importante para o município a chegada de novos empresas e investimentos. De grupos fortes e reconhecidos, como o Spani, que apostam em nossa cidade, confiam em nosso potencial e nos ajudam a fortalecer políticas públicas de geração de emprego e renda às nossas famílias”, disse.

Responsável pela empresa, Gomez ressaltou o potencial do município. “A implantação de uma unidade Spani em Mogi Guaçu faz parte do nosso plano de expansão e a cidade foi escolhida por estar estrategicamente bem localizada para os nossos negócios. Além disso, sabemos do potencial econômico de Mogi Guaçu e queremos levar nossos produtos com o máximo de qualidade e preços competitivos para nossos clientes”, afirmou o empresário.

Expansão

Fundado em 2003, o Grupo Zaragoza optou em investir no Atacarejo, termo brasileiro que reúne as duas formas tradicionais de comércio, o atacado e o varejo, com os conceitos de self-service (autosserviço) e cash & carry (pague e leve).

Com lojas modernas e abastecidas com várias opções de preços para produtos de qualidade, o Atacarejo ganhou a preferência do pequeno varejista e também do consumidor final. Atualmente, a carteira de clientes da bandeira Spani Atacadista é composta por 60% de clientes Pessoa Física e 40% de Pessoa Jurídica.

Após os primeiros anos de atividade e a consolidação da marca e do modelo de negócio nas regiões do Vale do Paraíba, Sul Fluminense, Bragantina e Alto Tietê, o grupo, a partir de 2017, iniciou a expansão para a Capital, Grande São Paulo e o restante do interior do Estado de São Paulo. De acordo com o ranking da ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados), o Spani Atacadista é a rede que mais cresce no Brasil e está entre as 15 maiores empresas do segmento de Atacarejo do país.

O Grupo Zaragoza, detentor das bandeiras Spani Atacadista e Villarreal Supermercados, iniciou suas atividades na cidade de São José dos Campos (SP) e conta atualmente com mais de 5 mil colaboradores.