SP Treinamentos abre inscrição para Curso de COLHEITA FLORESTAL

A SP Treinamentos uma empresa com sede no sul da Bahia, com 22 anos no mercado brasileiro, abre inscrição para o Curso de COLHEITA FLORESTAL, máquina que corta descasca, empilha e faz carregamento de eucalipto

Curso disponíveis: Harvester, Forwarder, Feller Buncher, Grua, Garra e Skidder.

As aulas são teóricas, simulador e prática.

A operação em maquinário florestal, tem um dos melhores salários no segmento:

– 15 vagas disponíveis,

– Ótima profissão!

Informações para matricula Matricula – (27) 9.9868-6352 – ou ainda: