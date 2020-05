Sobrinha mata tio de 43 anos com facada após discussão familiar e agressão

Um homicídio foi registrado na tarde deste domingo (17) pela GCM na Rua Celerino de Brito Cruz, (Antiga Rua 12) Jardim Santa Terezinha II.

Segundo apurado pelos GCMs Salvador e Camila, uma mulher de 22 anos acertou um golpe de faca fatal em seu tio, identificado como sendo Ailton Teodoro Ribeiro de 43 anos.

A sobrinha disse que estava em casa, onde mora com a mãe, a avó e o tio e que ele a agredia com frequência após discussões familiares, mas de maneira verbal e que na data de hoje a golpeou com um soco no rosto e que diante disto o golpeou com uma facada na região do tórax, causando a morte instantânea dele.

O SAMU foi acionado e com um médico no local atestou o óbito. A sobrinha se obrigou na casa de uma vizinha até a chegada da GCM e foi conduzida para a Central de Polícia Judiciária.

A Polícia Científica esteve no local e após trabalho de Perícia liberou o corpo para que fosse encaminhado ao IML onde é feito a necrópsia.

O caso foi registrado como Homicídio mediante Legitima Defesa, a sobrinha da vítima vai responder em liberdade e após o inquérito policial, o Juri decidirá pela sua responsabilidade e futuro.

Fotos Exclusivas: Rodrigo Fernandes/MGA (Não Permitido A Reprodução Sem Prévia Autorização)