Smartphones XIAOMI, o melhor custo-benefício do mercado; vale a pena comprar?

Criada em 2011, a Xiaomi é uma empresa multinacional no ramo da tecnologia que teve origem na China. Entre os produtos fabricados, estão os famosos celulares. Segundo a International Data Corporation (IDC), foram mais de 40 milhões de aparelhos vendidos. Mas será que vale a pena comprar Xiaomi?

Antes de conferir as opções de aparelhos, veja alguns motivos para investir nos produtos da marca que tem sido referência quando o assunto é tecnologia e custo-benefício.

Por que não começar falando de um dos quesitos extremamente relevantes para qualquer pessoa que está pensando em adquirir um novo produto, não é mesmo? Sim, estamos falando de dinheiro.

Na Xiaomi, é possível encontrar modelos com custo-benefício para todos os públicos, já que há linhas disponíveis que vão desde celulares básicos até os modelos premium, que também costumam ficar abaixo do valor de outros concorrentes, como Samsung e Apple.

Em uma faixa de preços razoável considerando o mercado, você pode encontrar opções satisfatórias de smartphones da Xiaomi de R$ 1000 até menos de R$ 4.000.

Design

Quem preza pelo visual, sabe que o design de um celular também importa na hora de fechar uma compra. A Xiaomi nasceu para acabar com a ideia de que os produtos chineses “não prestam” ou “não são bonitos”.

Tá aí uma coisa que não vai te decepcionar, já que os modelos da marca possuem design extremamente elegante, passando pelos modelos com bordas largas, bordas mínimas e até mesmo sem bordas.

Tecnologia

Cada aparelho produzido pela Xiaomi é resultado de alguma tecnologia de ponta, pode ter certeza disso.

A marca mantém a ideia de alinhar hardware ao valor final do produto. Contudo, mesmo adquirindo um telefone de entrada, a decepção será zero, já que mesmo sendo mais simples que outras opções disponíveis no mercado, não será um aparelho defasado, sendo capaz de corresponder muito bem às atividades propostas.

Bateria

Com aparelhos cuja bateria chega a durar dias, a Xiaomi é referência quando o objetivo é encontrar um celular que não precise passar horas na tomada e não deixe ninguém na mão.

Isso porque a marca sempre trabalha com as maiores capacidades de bateria do mercado, investindo no maior mAh (miliampère-hora, unidade para medidas de capacidade de bateria) possível. Um sonho!

