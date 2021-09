Smalticeram amplia operações no Brasil com filial em Mogi Guaçu

No DNA italiano da multinacional Smalticeram já existe muito da criatividade e do atendimento brasileiros. Com uma tradição de mais de 50 anos, presença em seis países e instalada no Brasil desde a década de 90, a empresa expandiu as atividades fabris para o mercado nacional em 2021. Em operação desde o início do segundo semestre deste ano, a unidade Mogi Guaçu é o mais novo investimento da organização, com foco na produção de fritas e compostos para a indústria cerâmica.

Para o diretor de operações da Smalticeram Brasil, Cristiano Silva, a nova unidade é uma necessidade que atende as demandas atuais da organização, mas de olho no futuro. “A nova fábrica foi uma excelente oportunidade, pois assumimos essa estrutura com plena condição de operar rapidamente. Ela atende uma necessidade atual, mas também a nossa expansão planejada para os próximos cinco anos”, destaca o diretor.

Com 48 mil metros quadrados de área total e 10 mil metros quadrados de área construída, a estrutura conta com galpões prontos para produção e armazenamento, quatro fornos, pátio para armazenamento, laboratórios, dentre outros equipamentos e espaços para a operação. O potencial de geração de empregos diretos da nova unidade é de até 80 postos.

Além da nova estrutura, a Smalticeram Brasil possui matriz em Içara/SC e filiais em Araras/SP e Recife/PE.

Sobre a Smalticeram

A Smalticeram é uma das empresas líderes globais na produção de insumos e serviços personalizados para o setor cerâmico. A organização também conecta parcerias que geram valor para a cadeia produtiva, promovendo a inovação e apresentando tendências para o segmento.

Com sede na Itália e unidades fabris no Brasil, Espanha, Indonésia, Índia e EUA, a Smalticeram conta com mais de 480 colaboradores diretos em todo o mundo.

Para saber mais, acesse https://smalticeram.it/.