Sinalização vertical e horizontal é concluída na Vicente Ortiz de Camargo

Após os serviços de recapeamento, a sinalização horizontal e vertical da Estrada Municipal Vicente Ortiz de Camargo, especificamente a partir do final da Rua Paula Bueno até a SPI 147/342, a antiga vicinal Mogi Guaçu Itapira, foi concluída.

Ao longo do trecho, novas placas de sinalização foram instaladas pela empresa responsável contratada pelo Governo do Estado de São Paulo. Recentemente, a via passou por recapeamento asfáltico que, aliás, tem continuidade no outro trecho que passa pelo bairro rural da Roseira até a divisa com Itapira. Nesse trecho, as melhorias continuam sendo feitas.

O recapeamento do primeiro trecho custou R$ 4 milhões. O serviço faz parte do programa Novas Estradas Vicinais do Governo de São Paulo.