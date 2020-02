Sexta (07) estreia em Mogi Guaçu o Circo Stankowich, “o mais antigo e famoso do Brasil”

Nesta sexta-feira (7) o Circo Stankowich estreia em Mogi Guaçu pela primeira vez. O circo mais antigo do Brasil promete alegrar o público, além das tradicionais danças e espetáculos, haverá um helicóptero no palco e um gorila (King Kong) de 15 metros de altura.

O espetáculo começa 20h00 e o circo está localizado em frente o Buriti Shopping.

Imprimindo o panfleto oficial, adultos tem 50% de desconto em cadeiras laterais e centrais.

Após a estréia, os espetáculos acontecerão todos os dias de segunda a sexta as 20h00 e sábado e domingo as 17h00 e as 20h00.

Imprima este panfleto para ter direito ao desconto de 50%.