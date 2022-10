Setor de fisioterapia atende mais de 27 mil pacientes desde 2021 

Entre janeiro de 2021 até o presente momento, o Setor de Fisioterapia do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos atendeu cerca de 27.237 pacientes. Deste total, 16.102 atendimentos foram no hospital, 795 em domicílios, 10.100 feitos pelo CEM (Centro de Especialidades Médicas) e outros 240 pelo CAM (Centro de Atendimento da Mulher). A melhoria e agilidade do serviço é em decorrência da implantação do sistema 24 horas para atendimento de pacientes internados no Hospital Municipal a partir do ano passado.

A coordenadora de Fisioterapia do Hospital Municipal, Ana Amália Moreira Romualdo, comentou que o atendimento fisioterápico 24 horas na rede pública de saúde é uma referência regional, porque são 15 profissionais atuando nas áreas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Clínica Médica, Setor de Oncologia e pronto-socorro.

“Nossa equipe trabalha com atenção, foco e muito carinho para diminuir o desconforto e o agravamento do quadro clínico auxiliando na reabilitação dos pacientes. A fisioterapia é fundamental para amenizar o problema e, com isso, contribuir para a melhora de quem recebe a assistência”, disse.

Ana Amália avaliou que a implementação do sistema foi uma atitude acertada e positiva, que rendeu bons frutos e que ela se soma a outros investimentos feitos. “Com a nossa Administração Municipal e a diretoria do Hospital Municipal contamos hoje com equipamentos modernos para atendimento como, por exemplo, 30 ventiladores mecânicos (respiradores), além de dois aparelhos de alto fluxo que são utilizados para os pacientes que necessitam de uma maior concentração de oxigênio”, falou.

De acordo com ela, outro trabalho importante que vem sendo realizado nos últimos meses é o atendimento de Serviço Domiciliar feito de segunda a sexta-feira das 7h às 17h. “Desta forma, conseguimos oferecer suporte para os pacientes em suas casas no período da manhã e da tarde, com cerca de 120 atendimentos por mês”, destacou.

A coordenadora ressaltou também que o Dia Nacional do Fisioterapeuta é comemorado em 13 de outubro, portanto, data celebrada na última quinta-feira. “Em tempo, quero parabenizar todos os profissionais da área e dizer que a fisioterapia me fez ver um novo mundo, no qual com fé, muito trabalho e dedicação podemos ajudar o próximo. Minha maior gratidão a toda diretoria do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos por colocar em minhas mãos o desafio de coordenar a nossa equipe fisioterápica”, finalizou.

Demais serviços implantados em 2022

Fisioterapia pélvica e para gestantes de alto risco no CAM (Centro de Atendimento à Mulher)

Contração de dois profissionais pós-graduados em Fisioterapia Neurológica para atendimentos de pacientes com sequelas neurológicas, agilizando o serviço e a fila de espera, bem como a contratação de três profissionais fisioterapeutas para agilizar atendimentos ortopédicos e pós-cirúrgicos

Pareceria com o curso de Fisioterapia da Faculdade Unimogi, por meio de Estágio Supervisionado em Saúde Pública, no qual os alunos do último semestre avaliam e atendem pacientes com dor crônica que estavam na lista de espera desde o ano de 2018