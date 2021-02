Sete importantes ruas da cidade recebem novo asfalto

A Prefeitura de Mogi Guaçu investirá cerca de R$ 500 mil em obras de recapeamento em ruas dos bairros Jardim Serra Dourada, Jardim Itamaracá e Jardim Guaçu-Mirim, na Zona Sul, e Jardim Murilo, na Zona Norte. No total, serão quase 15 mil metros quadrados de asfalto novo nestas vias, contratados a partir de sobras do financiamento de R$ 5 milhões feito pelo município junto ao Banco do Brasil no último ano.

A empresa responsável pela execução do trabalho iniciou nesta segunda-feira, 1º de fevereiro, o serviço de fresagem, preparatório para a recuperação do pavimento, na Rua Vergilimo Maria da Silva, no Jardim Serra Dourada.

Essa via interliga o bairro ao Jardim Itamaracá em conexão com as ruas Eufrasina de Oliveira e Benedito Feitosa, que também serão totalmente recapeadas, e a Rua José Oscar de Mello, que receberá recape asfáltico em alguns trechos.

O prefeito Rodrigo Falsetti esteve no local na manhã seguinte para acompanhar o andamento das obras. “Estamos procurando otimizar os recursos e colocar as obras para andarem”, disse. “Vamos buscar investimentos fora, junto ao Estado e ao Governo Federal, para melhorar o asfalto em ruas esburacadas por toda a cidade”.

No Jardim Guaçu-Mirim será recuperado o asfalto da Rua Yolanda Martini, desde a Avenida Mogi Mirim até próximo da Rua Francis Mamede. Essa etapa de obras inclui recapeamento dos acessos às vias adjacentes, como as ruas Poços de Caldas, Borda da Mata e Vera Cruz.

No Jardim Murilo, por sua vez, receberão nova pavimentação a Rua Pedro Bernardo de Souza e trechos da Rua Rita Aparecida Rodrigues, que margeia a área verde do Córrego Cantagalo. O prazo contratual para conclusão do serviço é de dois meses.