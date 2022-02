Sessentão tem goleada na primeira rodada do torneio

No jogo de abertura do 3º Campeonato Master de Futebol Sessentão de Mogi Guaçu o time do Geração de Ouro/MC Tintas goleou por 4 a 1 o C.A. Itaqui. O confronto entre as equipes aconteceu no domingo, 20 de fevereiro, no centro esportivo Antônio Campano, no Jardim Bela Vista.

Antes do jogo inaugural houve a partida preliminar entre equipes da categoria de futebol sub-13 do Projeto Formando Campeões, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), na qual o time do técnico Ronaldo Brandão venceu a equipe de André Sbaraini por 3 a 1.

O 3º Campeonato Master Sessentão abriu oficialmente o calendário de eventos esportivos da modalidade. Além dos times do Geração Ouro/MC e C.A. Itaqui, a competição conta ainda com as equipes de Martinho Prado Júnior, S.E. Jardinense, Vila Dias F.C., Comercial F.C./Paulista F.C. e E.C. Ypê Pinheiro.

A segunda rodada do torneiro será no domingo, 27 de fevereiro, com a realização três jogos. No centro esportivo Antônio Campano, no Jardim Bela Vista, terá duplo confrontos entre Vila Dias e Comercial/Paulista F.C, às 8h, e, na sequência, o time do Ypê Pinheiro enfrenta o Geração de Ouro às 10h.

O terceiro jogo envolve as equipes de Martinho Prado e S.E. Jardinense, que acontecerá no centro esportivo Amaury Caveanha, às 9h, no Distrito de Martinho Prado Júnior. O time do C.A. Itaqui folga na segunda rodada do campeonato.

Regulamento

Nesta primeira fase do 3º Campeonato Master de Futebol Sessentão, as sete equipes encontram-se num só grupo e todas jogarão entre si em turno único. Pelo regulamento, as duas primeiras colocadas da chave avançam direto para as semifinais.

Os times classificados entre a terceira a sexta colocações jogarão a segunda fase do torneio e os confrontos serão 3ª x 6ª e 4ª x 5ª colocada, sendo que nessas partidas as equipes da 3ª e 4ª posições terão a vantagem do empate no tempo regulamentar.

As vencedoras destes jogos disputarão as semifinais que serão em partida única entre a 1ª colocada x vencedora (4ª colocada x 5ª) e a 2ª colocada x (vencedora 3ªx 6ª). Nesta fase, se houver empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. As vitoriosas dos dois duelos decidirão o título da competição também em jogo único.