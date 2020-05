Sessão de câmara é adiada devido a morte de colaborador da casa

O falecimento do servidor da Câmara Municipal Eliel Martins, 35 anos, adiou desta segunda para terça-feira (12), a sessão legislativa da Câmara de Mogi Guaçu. A reunião legislativa está marcada para as 19h, com transmissão via internet.

Eliel Martins se sentiu mal e foi levado para o hospital, ele foi internado e faleceu nesta segunda-feira (11), gerando luto na sede da Câmara de Mogi Guaçu. Com isso, a votação de um importante projeto foi transferida para esta terça-feira.

O MGA deseja sinceras condolências a família enlutada.

Sobre a sessão adiada para esta terça (12):