Sesi tem vagas para crianças e jovens do Programa Atleta do Futuro

O Serviço Social da Indústria (Sesi) de Mogi Guaçu ainda tem vagas disponíveis para o Programa Atleta do Futuro (PAF), destinadas a crianças e jovens de 6 a 17 anos. As vagas são nas modalidades de vôlei e atletismo que acontecerão no Centro de Atividades (CAT) da instituição e também de futsal, que ocorrerão no centro esportivo Amaury Caveanha, no Distrito de Martinho Prado Júnior. As aulas começam na próxima segunda-feira, 14 de fevereiro.

O PAF é realizado em parceria entre o Sesi-SP e a Prefeitura de Mogi Guaçu, que conta também com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg). As atividades atendem gratuitamente o público desta faixa etária específica.

Com 30 anos de história, o PAF promove formação e cultura esportiva, tendo como proposta de contribuir para a garantia do direito de acesso ao esporte de qualidade e ao desenvolvimento integral dos participantes. Ao promover formação esportiva, o Sesi permite que os alunos e alunas aprendam diferentes modalidades esportivas, com conteúdo e estratégias adequadas para cada faixa etária.

As inscrições podem ser feitas online no site https://mogiguacu.sesisp.org.br ou na secretaria do CAT mediante agendamento de horário. O responsável pelo aluno precisa estar presente no primeiro dia de aula para assinatura de documentos e liberação do menor para a atividade.

CAT Sesi Mogi Guaçu

Atletismo

Segunda-feira – 08h30 às 10h30 (11 e 12 anos)

Quinta-feira – 08h30 às 10h30 (13 e 14 anos)

Vôlei

Segunda e quarta-feira – 14h às 15h (11 a 14 anos)

Segunda e quarta-feira – 15h às 16h (15 a 17 anos)

Distrito de Martinho Prado Júnior

Centro Esportivo Amaury Caveanha

Futsal

Terça e quinta-feira – 14h às 15h30 (11 e 12 anos)

Terça e quinta-feira – 15h30 às 17h (13 e 14 anos)