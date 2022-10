Servidor Público: data será celebrada com o encerramento dos Jogos dos Servidores Municipais 

Nesta sexta-feira, 28 de outubro, é comemorado o Dia do Servidor Público e, por isso, ponto facultativo e folga dos servidores municipais. Portanto, não haverá expediente na Prefeitura e nas autarquias municipais. E para celebrar a data, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) promove o Jogos dos Servidores Municipais, sendo o encerramento nesta sexta-feira no estádio municipal Prefeito Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova.

O evento iniciará a partir das 8h e contará com as competições de futebol society, futsal feminino, basquete 3×3, voleibol misto, truco e dominó. “Os jogos promovem esporte, lazer e confraternização entre os funcionários públicos. Portanto, é importante a participação de todas as Secretarias Municipais, assim como dos servidores de cada uma desta pastas”, comentou o secretário da pasta, Raphael de Godoy Locatelli.

Disputas

Nesta quinta-feira, 27 de outubro, à noite, a partir das 19h, serão realizadas as competições de tênis de mesa (masculino e feminino) e damas (misto) no centro esportivo Juscelino Kubistchek, Ceresc, na Vila São Carlos. A abertura dos Jogos dos Servidores Municipais aconteceu no sábado, 22 de outubro, com o torneio de vôlei de praia na Arena Campano, no Jardim Bela Vista. Também já foram realizadas as disputas de beach tênis na Arena Mogi e de xadrez misto que ocorreram no Ceresc.

Ponto facultativo

Como o Dia do Servidor Público é ponto facultativo e folga dos servidores municipais não haverá expediente na Prefeitura e nas autarquias municipais. O atendimento ao público volta ao normal na segunda-feira, 31 de outubro, a partir das 8h. É importante destacar que nesta sexta-feira os centros esportivos da cidade estarão fechados. No sábado, 29, os centros esportivos estarão abertos normalmente.