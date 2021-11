Serviços de revitalização da ponte de pedestres são promovidos pela Prefeitura e iniciativa privada

Nesta semana, a Administração Municipal e a iniciativa privada iniciaram o processo de renovação da ponte de pedestres Prof. José Inocêncio Monzoli, Zinho Monzolli, no Centro. Em 30 de julho, o prefeito Rodrigo Falsetti já havia confirmado a melhoria do local durante a realização de ato simbólico de entrega de revitalização da pintura da Ponte de Ferro, sobre o rio Mogi Guaçu.

Os trabalhos de revitalização envolvem as Secretarias de Obras e Mobilidade (SOM), de Serviços Municipais (SSM) e de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), além das empresas apoiadoras. Além de ganhar nova pintura, os canteiros de flores do local já foram restaurados, assim como, os bancos da praça existente na cabeceira da ponte. A sinalização também será refeita e a iluminação ampliada.

Os serviços começaram com a lavagem da ponte, trabalho este que termina nesta sexta-feira, 19 de novembro. No sábado e domingo, dias 20 e 21 de novembro, o monumento receberá a primeira mão de pintura das estruturas e no outro final de semana, dias 27 e 28 de novembro, o trabalho será finalizado com a aplicação da segunda mão de tinta. A ponte de pedestres terá a mesma cor da ponte de ferro. Na sequência, equipes da Saama farão toda limpeza nas margens do Rio Mogi Guaçu e embaixo da ponte.

Rodrigo Falsetti ressaltou que os serviços de pintura acontecerão por meio de apoio da iniciativa privada com as empresas Brasilux Tintas e Comercial de Tintas Guaçu. “Realizamos reuniões e alinhamos tudo para iniciarmos a renovação de mais um patrimônio da cidade. Acredito que cada novo passo é importante para que consigamos trilhar um caminho de conquistas”, disse.

Para a iluminação do local, a parceira foi realizada com a empresa Eletro Area que doou cinco postes e toda a infraestrutura elétrica e com o Shopping Boulevard e supermercado Big Bom que cederam cinco lâmpadas de led.

O chefe do Executivo ressaltou que a ponte de pedestres é um monumento que muito contribuirá com o processo de alavancar o turismo da cidade. “A Prefeitura está desde o início do ano trabalhando pela preservação do patrimônio histórico de Mogi Guaçu. O objetivo é conquistar o título de Município de Interesse Turístico (MIT), uma vez que nossa meta é fomentar essa atividade e já estamos com planos e projetos em andamento”, comentou Falsetti.