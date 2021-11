Serviços de manutenção são feitos na Praça do Ypê I

A Praça Augusto Rodrigues de Mello, popularmente conhecida como Praça do Jardim Ypê I, na Zona Norte, está recebendo serviços de zeladoria e manutenção de roçagem e limpeza. Na sequência, será feita a colocação de areia no campinho de futebol que a Prefeitura restaurou para utilização de lazer dos moradores do bairro.

O trabalho integra o cronograma da Administração Municipal de cuidado permanente com as áreas de lazer e convívio da cidade, voltados à oferta de mais qualidade de vida e alternativas de diversão aos munícipes.

Em agosto, equipes das Secretarias de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), de Serviços Municipais (SSM) e de Obras e Mobilidade (SOM) realizaram a reforma e restauração da Praça do Jardim Ypê I, que incluíram poda de árvores, repaginação dos canteiros de flores, substituição de assentos e encostos e restauração e pintura dos bancos, guias, bocas de lobo, grelhas, piso e canteiro central.

“O objetivo dos serviços de revitalização das praças públicas é trazer nova vida a estes locais e devolvê-lo às famílias. Desta forma, acreditamos que vamos contribuir também com o comércio da região da Zona Norte da cidade”, comentou o secretário de Serviços Municipais, Benito Aiello.