Serviço de má qualidade, falta de água e contas ABUSIVAS, o SAMAE no auge da INCOMPETÊNCIA

A má gestão no SAMAE de Mogi Guaçu nunca foi novidade para ninguém, mas nos últimos oito anos, na Administração do Prefeito Walter Caveanha, Vice Daniel Rossi e do Superintendente Elias Fernandes de Carvalho, o auge da má GESTÃO ficou muito evidente.

Falta de água em várias regiões da cidade é frequente, a reclamação é constante por parte dos usuários e as alegações são sempre de que houve problemas em adutoras, mas o fato é que a manutenção realizada pela autarquia sempre acontece depois que o problema se apresenta, nunca é preventivo, ou seja, esperam acontecer para reagir, incompetência pura.

Serviço de reparos nas vias da cidade são de péssima qualidade. Todas as ruas e avenidas das cidades foram destruídas pelos péssimos serviços de reparo da autarquia. As avenidas e ruas recapeadas com dinheiro do Governo do Estado recentemente já apresentam remendos de péssima qualidade, são verdadeiras crateras e lombadas, motoristas contabilizam muitos prejuízos com os veículos devido ao serviço porco realizado nas emendas. Acidentes graves são recorrentes devidos a este tipo de serviço de péssima qualidade e o Superintende Elias Fernandes de Carvalho afastado recentemente para disputar uma vaga de VEREADOR (isto mesmo, ele quer ser VEREADOR), que esteve a frente dos últimos quase 8 anos nada fez de concreto para dar mais qualidade aos serviços de reparo, NADA FEZ. Sem contar vazamentos gigantescos registrados por moradores que duram vários dias, sem a menor interesse do SAMAE em resolver imediatamente.

Veja este vídeo registrado nesta semana sobre vazamento de água no Chaparral II:

Constamos ainda que o SAMAE contratou uma empresa terceirizada para cortar e religar a água dos inadimplentes, o valor é de R$ 104. Isto é de uma cara de pau sem limites, á água, que é do cidadão guaçuano tem como “dono” o SAMAE e sua gestão ineficaz e lucrativa para terceiros, prejuízo para o cidadão que além de passar por dificuldades financeiras, colabora com empresas terceirizadas num bem público.

A pergunta que surge, ATÉ QUANDO ISTO?

CONTAS COM VALORES ABUSIVOS

E para não deixar de continuar decepcionando a população guaçuanos nos últimos anos, esta administração incompetente do SAMAE, com a conivência do PREFEITO WALTER CAVEANHA e seu VICE DANEIL ROSSI (Ele quer ser seu PREFEITO em 2021) presenteia o consumidor pagador de impostos com milhares de contas superfaturas e TOTALMENTE ABUSIVAS E ABSURDAS neste mês de junho, uma época de pandemia, onde os prejuízos são incontáveis para o povo que em grande parte está vivendo com o auxílio do Governo Federal no valor de R$ 600.

Nas redes sociais, milhares de consumidores relatam aumentos de até 5000%, contas que geralmente eram de R$ 25 passaram de um mês para o outro mais de R$ 600. A população surrada, proibida de ir trabalhar e que não viu investimento nenhum na Saúde para enfrentar o vírus chinês covid-19 agora recebe mais este presente de grego.

O SAMAE em nota emitiu a seguinte nota sobre os VALORES ABSURDOS DAS CONTAS DE ÁGUA:

“Informamos que a partir do dia 24 de março de 2020 as leituras de todas as contas da cidade foram lançadas levando em consideração a média dos últimos 6 meses. É importante informar que essa decisão foi adotada como medida preventiva, devido a pandemia da Covid-19 e conforme Resolução nº 345 de 23 de março de 2020, da Agência Reguladora Arespcj.Para melhor entendimento, veja o exemplo de um cliente que recebeu a fatura de abril de 2020 com um consumo de 10 m³, mas na verdade consumiu 15m³, e o mesmo fato ocorreu no mês de maio de 2020. Em junho, quando houve a leitura, o consumo veio acumulado, além da cobrança do consumo do próprio mês de junho, foram lançados na conta os 10 m³ não cobrados nas duas faturas anteriores (5 m³ de cada mês). E deve-se considerar que devido a esse acúmulo, as contas têm vindo com os valores mais altos, pois atingiram uma faixa de cobrança maior”.

Com certeza, será mais uma novela para o POVO GUAÇUANO resolver, pagar estas contas abusivas, parcelar ou o que será feito???

Aguardemos cenas dos próximos capítulos.

Artigo: Rodrigo Fernandes, 44 anos, autônomo, guaçuanos de nascença.