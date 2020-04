Ser ou não ser empreendedor | Quais benefícios e os sacrifícios?

Os empreendedores são pessoas que por meio da sua criatividade procuram novos meios de ganhar dinheiro e trazer novas possibilidades ao mercado de trabalho.

O Empreendedorismo começa nas boas ideias, mas, parte de cada um colocá-las em prática, pois sempre terá que investir pesado e muitos desistem quando algo dá errado.

Se você quer se tornar um empreendedor coloque em mente que correrá riscos e muita das vezes ficará em situações apuradas, porém, se você correr atrás dos seus sonhos e colocar sua ideia em prática, você alguma hora receberá o retorno.

Sendo assim, neste artigo veremos alguns pontos e contrapontos que todo empreendedor tem que considerar ao se lançar no mundo dos negócios. Confira!

Aprendizado como empreendedor

Um bom empreendedor traz consigo muito conhecimento, pois é preciso estudar muito uma área para saber o que fazer em determinadas situações. E isso faz toda a diferença!

Você se tornará um estrategista de primeira, saberá exatamente como ultrapassar desafios que pareciam inabaláveis, terá conhecimento de como gastar, onde gastar e quando gastar para obter lucros.

Entretanto, o maior aprendizado deve ser principalmente a lidar com pessoas, pois serão elas a principal engrenagem do seu negócio, tanto os colaboradores quanto os futuros clientes.

Vantagens de ser empreendedor

Ser empreendedor é um desafio constante, ainda mais no Brasil onde há vários obstáculos pela frente que começa desde a validação da ideia até a abertura do negócio em si.

No entanto, se você tem o desejo e uma cabeça cheia de ideias veja as grandes vantagens que você terá entrando no mundo do empreendedorismo.

Liberdade de horário

Ao se tornar um empreendedor você terá sua tão desejada liberdade de horário, poderá se organizar de acordo com sua necessidade e caso precise dar uma saída rápida para algo que aconteceu sem seus planejamentos, sem problema, você pode ir à vontade.

Não ter um horário pré-estabelecido é uma grande vantagem que vem a calhar em várias situações como:

problemas com os filhos,

compromisso inadiável,

uma gripe indesejada,

problemas pessoais.

Com a liberdade de horário tudo se torna mais fácil, pois sendo bem organizado, você conseguirá passar boas horas com a família, ter uma boa noite de sono e até algumas horas a mais para aprender um pouco mais sobre seu negócio.

Evolução profissional

Por conta de ser um negócio exclusivamente seu, você terá infinitas possibilidades para evoluir. Se o seu objetivo é atingir o topo, depende apenas de você querer e lutar para alcançá-lo.

Outra questão é amar o que faz, pois investir tempo e esforços para criar seu próprio negócio com certeza é uma busca constante para atingir o ápice.

O empreendedor trabalha para ele mesmo, ou seja, se quer crescer como profissional depende exclusivamente de si mesmo. As oportunidades são criadas por ele, por isso não se pode economizar esforços para se tornar aquilo que sempre sonhou.

Rendimento

Os rendimentos do empreendedor com boas orientações e conhecimento são realmente admiráveis. No entanto, como administrador é preciso saber muito bem como controlar os gastos e ganhos para que sempre consiga bons lucros do seu negócio.

O empreendedor tem que ter em mente que grande parte desses lucros e rendimentos é para investimentos futuros e não para gastos fúteis.

O salário de um empreendedor não tem limite, pois ele ganha proporcionalmente ao que trabalha e investe, ou seja, se quer altos rendimentos, é preciso se esforçar e lutar para conquistá-los.

Desvantagens de ser empreendedor

Os empreendedores também passam por maus bocados para se tornarem aquilo que sempre sonharam. Por isso, veja quais são os maiores desafios que um empreendedor enfrenta até conseguir bons lucros.

Renda instável

A renda de um empreendedor depende do quanto ele trabalha, mas, vão ter meses que seus rendimentos serão abaixo da média e assim terá que abrir mão de várias coisas planejadas para esse dinheiro que faltou.

Por ter sua renda variável, o empreendedor tem sempre que colocar uma margem de erro, ou seja, saber que você pode ganhar aquilo, um pouco menos ou um pouco mais.

Principalmente quando um negócio é novo, às vezes uma queda drástica no rendimento faz com que o empreendedor acabe desistindo do seu negócio, justamente por não ter um padrão de quanto irá ganhar no fim do mês.

Investimento

O empreendedor além de ter boas ideias, tem que ter um investimento para que seu negócio comece a andar, e muita das vezes esse investimento pesa demais no bolso do empresário.

Depois que sua empresa estiver estabelecida, você deve continuar fazendo investimentos, como por exemplo, em um portal de conteúdo que poderá ampliar muito o alcance do seu negócio e irá gerar muito lucro para sua empresa.

Fazer isso é muito simples, pois basta uma hospedagem de sites de qualidade para criar um canal e começar a divulgar informações relevantes para a sua audiência.

No entanto, além da hospedagem é preciso muito planejamento para organizar e produzir conteúdos extremamente relevantes e que e transformem em ativos para a empresa.

Investimento é algo que deve ser estudado e não pode de jeito nenhum ser feito de qualquer maneira, pois muitos empreendedores falham nesse quesito e acabam falindo.

Risco

Os empreendedores vivem enfrentando situações de risco, por isso é necessário conhecimento e calma nessas horas, pois, você é a “cabeça” do projeto. E se algo te abalar você provavelmente irá falir.

Os riscos sempre irão existir, mas depende de você saber como lidar com os mesmos. Nesses momentos é preciso ter “nervos de aço”, mas com o tempo e experiência você conseguirá lidar melhor com essas situações.

A empresa muita das vezes sofrerá baixas inimagináveis correndo risco de até mesmo fechar. Entretanto, o empreendedor terá que lidar com isso e pensar em um modo de fazer o máximo para que os impactos sejam mínimos.

Conclusão

Ser empresário tem seu lado bom e seu lado ruim, mas depende de cada um ser o mais esforçado possível para que o mercado de trabalho e as oportunidades sorriam para você.

Por fim, se você está dúvida entre ser ou não ser empreendedor, saiba que os desafios são diários e que nem sempre o sucesso surge na primeira tentativa ou ideia.