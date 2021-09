Senac Mogi Guaçu oferece 54 bolsas de estudos para o curso Programa de Educação para o Trabalho

O curso Programa Educação para o Trabalho – novas articulações do Senac Mogi Guaçu é indicado para jovens que estejam cursando o Ensino Fundamental 2, tenham entre 14 e 21 anos, estejam em situação de vulnerabilidade social e busquem uma oportunidade para iniciar uma profissão e entrar no mundo do trabalho. No momento, são ofertadas três turmas com 54 vagas gratuitas. É importante reforçar que as pessoas que tenham interesse em concorrer a uma dessas bolsas devem fazer a inscrição 20 dias antes do início do curso no site.

Durante o curso, os jovens entenderão o funcionamento das empresas, conhecerão diferentes carreiras, compreenderão o empreendedorismo e o trabalho em equipe; usarão tecnologias comuns ao dia a dia profissional e aprenderão sobre os direitos e deveres do trabalhador. “No cenário de pós-pandemia é preciso que os jovens identifiquem as oportunidades de trabalho e entendam os novos modelos de trabalho, sejam eles remoto, híbrido ou presencial. É um desafio mostrar que mesmo trabalhando a distância esse jovem pertence àquela organização e precisa atuar de acordo com políticas organizacionais da empresa”, pontua Toni Michel Guimarães, docente do Senac Mogi Guaçu.

O Programa Educação para o Trabalho – novas articulações foi pensado para auxiliar o jovem a se preparar para entrar no mercado de trabalho e a fazer conexões sociais e profissionais, aumentando suas chances de encontrar uma profissão e conquistar um emprego. “O curso prioriza a vivência, o contato com profissionais de diferentes áreas e ao direcionamento de carreiras. É uma oportunidade para o jovem mostrar que mesmo sem ter experiência profissional prévia ele está se qualificando”, finaliza Toni.

Programa Senac de Gratuidade

O Senac São Paulo tem o compromisso com o desenvolvimento de pessoas, por meio de ações educacionais que estimulem o exercício da cidadania e a atuação profissional transformadora e empreendedora, de forma a contribuir para o bem-estar da sociedade. Dessa forma, o Programa Senac de Gratuidade é um dos principais programas da instituição para reforçar a sua responsabilidade social.

Para se candidatar a uma vaga gratuita, o interessado deve ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais. As inscrições podem ser realizadas no site do Senac (http://sp.senac.br/bolsas-de-estudo) e as vagas podem ser solicitadas a partir de 20 dias antes da data de início do curso e as inscrições podem ser feitas pelos candidatos diretamente no site do Senac conforme disponibilidade de bolsas. As vagas poderão ser encerradas antes desse prazo, caso se atinja a relação de cinco candidatos por vaga.