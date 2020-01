Senac Mogi Guaçu está com inscrições abertas para 12 cursos técnicos com início no primeiro trimestre

O Senac Mogi Guaçu oferece 243 vagas para cursos técnicos que iniciam neste primeiro trimestre de 2020. As inscrições estão abertas para: Técnico em Design de Interiores, Técnico em Estética, Técnico em Publicidade, Técnico em Teatro, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Administração, Técnico em Logística, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Enfermagem, Técnico em Massoterapia, Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores e Técnico em Informática.

Alguns cursos ainda possuem bolsas de estudo, totalizando 60 vagas gratuitas disponíveis. As aulas têm início em diferentes datas em fevereiro e março e podem ser conferidas no portal da unidade, assim como outras informações sobre os cursos: www.sp.senac.br/mogiguacu. Sandra Isabel da Conceição do Amaral, gerente em exercício do Senac Mogi Guaçu, afirma que os cursos técnicos estão atraindo cada vez mais quem procura pela formação profissional com foco no mundo do trabalho. “O curso técnico alia a formação teórica a prática, aproximando o aluno das atividades encontradas no dia a dia do trabalho. Além disso, pode ser o primeiro contato do aluno com aquela área, dando mais segurança na hora de escolher um curso no ensino superior”.

Bolsas de Estudos

Para se candidatar a uma vaga gratuita, o interessado precisa ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais, além de cumprir os pré-requisitos da formação desejada. As inscrições abrem dois meses antes da data de início do curso e são realizadas somente no Portal Senac: www.sp.senac.br/bolsasdeestudo. O período de inscrição encerra dois dias úteis antes do início das aulas ou quando as turmas atingirem a relação de três candidatos por vaga.

Serviço:





Técnico em Recursos Humanos

Data: de 3 de fevereiro de 2020 a 4 de fevereiro de 2021

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas

Técnico em Administração

Data: de 3 de fevereiro de 2020 a 22 de abril de 2021

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas

Técnico em Logística

Data: de 3 de fevereiro de 2020 a 3 de fevereiro de 2021

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas

Técnico em Massoterapia

Data: de 3 de fevereiro de 2020 a 5 de agosto de 2021

Horário: de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30

Técnico em Design de Interiores

Data: de 10 de fevereiro de 2020 a 29 de março de 2021

Horário: de segunda a sexta-feira, das 19 horas às 22h30

Técnico em Teatro

Data: de 10 de fevereiro de 2020 a 31 de março de 2021

Horário: de segunda a sexta-feira, das 19 horas às 22h30

Técnico em Enfermagem

Data: de 17 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2022

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas

Técnico em Informática

Data: de 9 de março de 2020 a 10 de agosto de 2021

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas

Técnico em Publicidade

Data: de 9 de março de 2020 a 26 de abril de 2021

Horário: de segunda a sexta-feira, das 19 horas às 22h30

Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores

Data: de 9 de março de 2020 a 26 de junho de 2020

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas

Técnico em Estética

Data: de 9 de março de 2020 a 3 de novembro de 2021

Horário: de segunda a sexta-feira, das 19 horas às 22h30

Técnico em Nutrição e Dietética

Data: de 10 de fevereiro de 2020 a 13 de setembro de 2021

Horário: de segunda a sexta-feira, das 19 horas às 22h30

Data: de 16 de março de 2020 a 13 de agosto de 2021

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas

Local: Senac Mogi Guaçu

Endereço: Rua Adelino Damião, 55 – Jardim Paulista – Mogi Guaçu/SP

Informações e inscrições: www.sp.senac.br/mogiguacu