Senac Mogi Guaçu e Senac Itapira realizam o atendimento corporativo em 18 cidades da região

A pandemia do coronavírus fez com que a rotina de diversos setores fosse alterada. A rede hoteleira de Águas de Lindóia se viu obrigada a fechar as portas e suspender contratos de trabalho no início da pandemia no ano passado. Mas nem tudo foi perdido durante esse período, de acordo com Artur Bernardi, diretor do Hotel Majestic, os hotéis procuraram o Senac Itapira para que fosse desenvolvido um treinamento on-line para os funcionários com o objetivo de tornar o trabalho mais profissional.

O atendimento corporativo do Senac realizou um trabalho personalizado para atender as necessidades de 10 hotéis, capacitando 414 funcionários, com os encontros que abordaram os Meios de Hospedagem: Hospitalidade, Excelência e Boas Práticas de Prevenção à Covid-19. “Os funcionários do nosso hotel tiveram um real desenvolvimento profissional. Ficamos abertos de outubro a fevereiro e já foi possível ver o amadurecimento da equipe; estamos otimistas com a nova abertura agora, em junho, e pretendemos, quando possível, realizar treinamentos presenciais”, pontua Artur.

Outro setor que precisou de um olhar especial foi a educação, por isso a Secretaria de Educação de Mogi Mirim, em parceria com o Senac Mogi Guaçu desenvolveu a proposta da formação em “Competências Socioemocionais no Contexto da Pandemia” para preparar educadores, professores e toda a equipe pedagógica no retorno das aulas em 2021.

“O Senac teve fundamental importância em todo o processo de implementação do projeto e todos da equipe da Secretaria de Educação ficaram muito satisfeitos com os resultados da formação proposta. Podemos afirmar que nossas expectativas foram atendidas pois houve grande repercussão em toda a nossa rede de ensino, de forma positiva, auxiliando os profissionais na reflexão sobre as competências socioemocionais, tão necessárias ao momento desafiador que estamos enfrentando”, pontua a secretária de educação, Ana Lúcia Bueno Peruchi.

Samara Jugni Sartori, executiva de contas do Senac Itapira e Mogi Guaçu reforça que ambos exemplos citados acima são referentes ao atendimento corporativo do Senac. Esse serviço é voltado para buscar soluções educacionais sob medida para o setor público, realizar projetos de treinamento e de capacitação para o setor privado e promover capacitação para os funcionários da organização e lideranças comunitárias de organizações do terceiro setor. “Com a pandemia houve mudanças no comportamento, nos hábitos de consumo e da maneira que devemos atender as pessoas, por isso acolher os funcionários, capacitá-los e ajudá-los nessa retomada é tão importante. Atento a essa demanda, o atendimento corporativo do Senac vem oferecendo soluções para serem aplicadas de forma remota ou presencial seguindo todos os protocolos de saúde exigidos”, esclarece Samara.

O atendimento corporativo do Senac Itapira e Mogi Guaçu está apto para buscar atendimento personalizado em Águas de Lindóia, Amparo, Itapira, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedra Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Serra Negra, Socorro, Conchal, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Santo Antônio de Posse. “No caso do setor público geralmente eles nos procuram com uma demanda específica da cidade e juntos desenvolvemos os projetos. No setor privado a maior procura são por treinamentos e capacitações de funcionário”, pontua a executiva de contas.

Para mais informações sobre as soluções customizadas do atendimento corporativo do Senac São Paulo, incluindo treinamentos que podem ser realizados nesse momento de forma remota ou de forma presencial seguindo os protocolos de saúde acesse: https://corporativo.sp.senac.br/.

Serviço:

Senac Itapira

Endereço: Praça Bernardino de Campos, 150 – Centro – Itapira/SP

Informações:www.sp.senac.br/itapira

Senac Mogi Guaçu

Endereço: Rua Adelino Damião, 55 – Jardim Paulista – Mogi Guaçu/SP

Informações: www.sp.senac.br/mogiguacu