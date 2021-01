Sem identificação, homem é encontrado morto pelo Resgate e SAMU

No final da tarde desta segunda (04), uma moradora da Rua Arnaldo Rehder, próxima a linha férrea ao lado da Ponte Gutierrez acionou o Resgate do Corpo de Bombeiros, um homem estava caído ao solo no meio da rua ao lado de sua bicicleta, ele respirava muito mal e acabou perdendo o fôlego antes dos Bombeiros chegar.

Os Bombeiros então começaram a fazer massagem cardíaca para tentar reanimar o homem até a chegada do SAMU, onde o médico somente atestou o óbito.

Sem documentos, a vítima não apresentava sinais de violência, mas o médico preferiu que a Perícia da Polícia Científica fosse acionada, pois a morte foi dada como suspeita.

Após os trabalhos de perícia, o corpo sem identificação foi encaminhado para o IML a espera de reconhecimento de famílias. A vítima trate-se de um homem, de 20 a 30 anos e com marcas de vitiligo nas mãos.

Fotos Exclusivas: Rodrigo Fernandes