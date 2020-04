Sem habilitação, motociclista é atropelado por carro na Avenida Mogi Mirim

O acidente aconteceu por volta das 12:30 e segundo apurado, o condutor da motocicleta estava estacionado em uma calçada em frente a Aquarela Tintas, região do Jardim Progresso sentido Mogi Mirim, quando ele saiu com a motocicleta Honda Fan e tentou atravessar a via para acessar o retorno, momento em que foi atropelado pela condutora de um Citroen C3 que vinha no mesmo sentido.

A condutora alegou que o motociclista atravessou a via sem sinalizar e de maneira inesperada, causando o impacto.

O condutor de 35 anos foi arremessado ao solo, já no canteiro central e foi socorrido pelo SAMU com escoriações pelo corpo para o PPS do Jardim Novo. A Polícia Militar elaborou o boletim de ocorrência.