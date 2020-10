Sem habilitação, jovem de 19 anos sofre grave acidente ao fugir de abordagem policial

Um jovem identificado como sendo Humberto Martins Borges, de 19 anos sofreu um grave acidente por volta das 10h00 da manhã desta quarta-feira (28) na Avenida das Torres, no Jardim Canaã II.

Segundo informações, o jovem conduzia uma motocicleta e recebeu ordem de parada de uma viatura da Polícia Militar, no entanto, ele desobedeceu e empreendeu fuga pelas ruas do bairro, há informações de que o mesmo chegou até mesmo a acessar a Rodovia SP 340 na contramão, no entanto, ao atravessar o canteiro da Avenida das Torres no Jardim Canaã II ele foi atingido por um ônibus e foi arremessado ao solo violentamente.

O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e após prestar os primeiros socorros, o mesmo foi conduzido para a Santa Casa com traumatismo craniano, informações não oficiais dão conta de que Humberto encontra-se na UTI em estado grave.

Em breve, maiores informações.