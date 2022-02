Selecionados do Bolsa Trabalho são convocados para apresentar documentação

A partir desta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Mogi Guaçu começou a atender os 120 selecionados do Programa Bolsa Trabalho. O atendimento será feito hoje, amanhã (25) e no dia 2 de março no período das 8h às 15h30 na sede do PAT, na Rua São José, nº 49, Vila Júlia.

Os selecionados devem comparecer no PAT com os seguintes documentos:

RG, CPF, comprovante de endereço e carteira de trabalho. Além disso, eles irão assinar o Termo de Adesão ao programa. “É importante ressaltar que o não comparecimento automaticamente desclassifica o selecionado por falta de adesão”, comentou a coordenadora do PAT, Andreia Andreazi.

Pelo programa estadual, os beneficiários recebem bolsa-auxílio de R$ 540 por mês, durante cinco meses. Eles também participam de curso de qualificação, que são oferecidos pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), com duração de 80 horas. Em contrapartida, os favorecidos executam serviços administrativos ou de zeladoria em órgãos públicos municipais por quatro horas diárias, cinco dias por semana, pelo período de cinco meses.

Os beneficiados atuam em diversos setores da Prefeitura, como limpeza pública e área administrativa nas Secretarias Municipais. “É um programa do Estado em parceria com a Prefeitura que tem ajudado quem está desempregado”, disse Andreia.

120 SELECIONADOS PELO BOLSA TRABALHO

ADRIANA DE FATIMA PIANEZ

ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA

ALESSANDRA ALVES CASADEI

ALESSANDRA DOS REIS

ALEXANDRA SABINO DOS SANTOS PARANGABA

ALINE DE CARVALHO VIEIRA

ANA CAROLINA MARTINS TEREZIANO

ANA CAROLINA SILVA DE LIMA MARINELI

ANA CAROLINA VIEIRA ALEXANDRE

ANA FLAVIA BARBOSA DA SILVA

ANA PAULA APARECIDA DE SOUZA

ANIELLE GABRIELA DOS SANTOS

ARIANE HERRERO

BEATRIZ INÁCIO DE LIMA

BRUNA ALINE DE MORAES

BRUNA HELENA FERREIRA MISTIÉRI

CAMILA BUENO DA SILVA

CASSIA CRISTIANE MARQUES

CICERA PEREIRA CHAVES

CLAUDIA MARIA MONTEIRO DE TOLEDO

DANIELE CRISTIANE DA SILVA VALIM

DANILO SOARES MARQUES

DAVINA DOS SANTOS MENDES

DAYANE CRISTINA BARBOSA

DAYANE DA SILVA COUTINHO

DOUGLAS EDUARDO DA SILVA

DREIQUE ALBERT DE SOUZA

DRIELLE CAROLINE DE SOUZA

DULCENEIA PEREIRA DE TOLEDO

ELIANE FERRO DA SILVA

ELISANGELA DO PRADO NEGRI

ELISANGELA MARIA DE MELLO PAIXÃO

ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA

ÉRICA APARECIDA CANANEA

FABIANA BARBOZA DO NASCIMENTO

FABIANA DA SILVA

FLAEDYNA AVILA TENORIO PAULINO

FRANCISLENE DOS REIS MIGUEL

GABRIELE CATERINE BEZERRA

GABRIELY DAYANE PERIGO RODRIGUES

GEOVANA HELEN PATRÍCIO RIBEIRO

GIOVANA PAILLE ELIAS

GREICIANE DANTAS DA SILVA

IGOR FERNANDO SORIANO DA SILVA

INGRID GONÇALVES FORTES VALAMATOS

INGRID STEFANY MARIANO DA SILVA

JACKELINE GONÇALVES DA SILVA

JAQUELINE ADALIA VITORIANO

JAQUELINE DE JESUS AUGUSTO SILVA

JESSICA EVELYN FRANCISCO

JESSICA NUNES DE CAMARGO MANZOLI

JOSIANE APARECIDA SOUZA DA COSTA

JULIANA CAROLINA DA SILVA

JULIANA CRISTINA CANDIDO FAIS

JULIANA LEME LOPES

KAMILA BORGES DE OLIVEIRA

KAMILLY EDUARDA CASADEI DA ROSA

KAREN DE CASSIA AMANCIO GARCIA

KETELIN AMANDA VITORINO

KETLIN GABRIELE GOMES MACIEL

LALESCA DE OLIVEIRA CARVALHO LIMA

LARISSA BRUNA DE OLIVEIRA

LARISSA LEITE DE MATTOS

LARISSA PEREIRA DE SOUZA GIMENEZ

LEANDRA CONCEIÇÃO SILVA FONSECA

LETÍCIA CRISTINA DA SILVA MARTELLI GRAHL

LETICIA DA CUNHA LIMA

LETÍCIA DA SILVA LIMA

LETÍCIA JACIARA TELLES DOS REIS

LETICIA PEREIRA DE SOUZA

LILIAN NORMA DA SILVA

LORENA FELÍCIA MARINS ZANCHETTA

LUCAS DE SOUZA BARBOSA

LÚCIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

LUCIA REGINA DA SILVA FAUCON

LUCIANA SANTOS DE NOVAIS

LUIS GUSTAVO PORCINIO DOS SANTOS

MAINARA ALMEIDA PINHEIRO

MARIA EDUARDA RODRIGUES

MARIA HELENA FRANCISCA DA SILVA LINO

MARIANA DA COSTA ARAUJO

MARINA GUINESI ROVARIS OROSCO

MICHAELE FERNANDES DA SILVA

MICHELE GISFREDE VANZELA

MÍRIAM APARECIDA RAMOS

MISAELE ROSELI ZILLI

NADIA NAIARA DE LIMA PEREIRA

NATÁLIA MACHADO

PATRÍCIA MALTA DA ROSA SILVA

POLIANA ANDREIA DOS REIS OLIVEIRA

PRISCILA ROBERTA DAMÁSIO MATOS DE OLIVEIRA

RAFAELA CAROLINE TOME

RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVA

RAQUIELI EDNA PELENTIL

REBECA CRISTINA CASAROTTO

REGIANE CRISTINA DA SILVA

REGISLAINE AMANDA OLIVEIRA

RENATA BRIGIDA DE SOUZA

RENATA SUELLEN GOMES DE OLIVEIRA

ROBERTA RAFAELA ROSALINO

ROSANA APARECIDA BELI

ROSÂNGELA APARECIDA GOMES COLOMBO

ROSÂNGELA DA SILVA PEDRO

ROSE MARA PEREIRA DE SOUZA MAXIMO

ROSEMARY APARECIDA DA SILVA

SEBASTIANA JESUS ALVES CARVALHO

SIMONE CARVALHO FERREIRA

SOLANGE SANTOS MACHADO

STEFANI SIQUEIRA DO NASCIMENTO

SUZELAINE MARIA FERREIRA

TABATA CRISTINA PEREIRA FERREIRA

TATIANE APARECIDA GARCIA

TATIARA ROBERTA DA SILVA SANTOS

THAINARA MIRIÃ LOPES DE OLIVEIRA

THAIS DE JESUS FRAZÃO RODRIGUES

THALIA MARIA SALVADOR

VANESSA GOMES DE SOUZA

VICTÓRIA CUNHA CARNEIRO

VIVIANE MICHELE RIBEIRO DE CASTRO

YASMIN DUARTE DE NORONHA

LISTA DE ESPERA

ÁLVARO FERNANDO DOS SANTOS

ANA CLAUDIA MACEGOSSA DE ATAIDE

CACILDA DE ASSIS FERREIRA

CLEUSA SEBASTIÃO

DAILSE FERNANDA RODRIGUES DE TOLEDO RICCI

DAVI ESTEVES ARCANJO DE OLIVEIRA

ELISANGELA CANDIDO

ELISIANE SOUZA PEREIRA RODRIGUES

FABIO DE MORAIS MATIELO

GUSTAVO HENRIQUE TOBIAS FLORIANO

JHONATAN DE LIMA MELIZI

JONAS HENRIQUE CAIXES BENTO

JUAREZ LORENÇO DA COSTA

JÚLIA MARIA MONTEIRO

JULIANA GOMES

LEILA ARAUJO

LUCAS AMANCIO BRANCO

LUCIA HELENA BERNARDES MARTINS

LUCIANO RODRIGO ALVES

LUIZ MARCONDES RODRIGUES

MANUELA FERNANDA RAMALHO

MARCOS ANDRE CANDIDO

MARIA APARECIDA DE JESUS GANDOLFO

MARIA DINORAH DE SOUZA CARNEIRO

MARISELMA MAGRI PEDROSO

MARLENE DA SILVA DOMINGOS

MARLI APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA

MICHAEL MAURÍCIO DE SÁ PAULINO

OLDEMIR ACÁCIO ROCHA

PATRÍCIA ARANTES SARDELI

SANDRA REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA

SILVIA APARECIDA DA SILVA

VALTER DA SILVA HENRIQUE

VANUSA ELIANI RIBEIRO

VERA LUCIA COELHO

WILLIAM MARQUES DA SILVA