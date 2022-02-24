Selecionados do Bolsa Trabalho são convocados para apresentar documentação
Confira os nomes dos selecionados
A partir desta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Mogi Guaçu começou a atender os 120 selecionados do Programa Bolsa Trabalho. O atendimento será feito hoje, amanhã (25) e no dia 2 de março no período das 8h às 15h30 na sede do PAT, na Rua São José, nº 49, Vila Júlia.
Os selecionados devem comparecer no PAT com os seguintes documentos:
RG, CPF, comprovante de endereço e carteira de trabalho. Além disso, eles irão assinar o Termo de Adesão ao programa. “É importante ressaltar que o não comparecimento automaticamente desclassifica o selecionado por falta de adesão”, comentou a coordenadora do PAT, Andreia Andreazi.
Pelo programa estadual, os beneficiários recebem bolsa-auxílio de R$ 540 por mês, durante cinco meses. Eles também participam de curso de qualificação, que são oferecidos pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), com duração de 80 horas. Em contrapartida, os favorecidos executam serviços administrativos ou de zeladoria em órgãos públicos municipais por quatro horas diárias, cinco dias por semana, pelo período de cinco meses.
Os beneficiados atuam em diversos setores da Prefeitura, como limpeza pública e área administrativa nas Secretarias Municipais. “É um programa do Estado em parceria com a Prefeitura que tem ajudado quem está desempregado”, disse Andreia.
120 SELECIONADOS PELO BOLSA TRABALHO
ADRIANA DE FATIMA PIANEZ
ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA
ALESSANDRA ALVES CASADEI
ALESSANDRA DOS REIS
ALEXANDRA SABINO DOS SANTOS PARANGABA
ALINE DE CARVALHO VIEIRA
ANA CAROLINA MARTINS TEREZIANO
ANA CAROLINA SILVA DE LIMA MARINELI
ANA CAROLINA VIEIRA ALEXANDRE
ANA FLAVIA BARBOSA DA SILVA
ANA PAULA APARECIDA DE SOUZA
ANIELLE GABRIELA DOS SANTOS
ARIANE HERRERO
BEATRIZ INÁCIO DE LIMA
BRUNA ALINE DE MORAES
BRUNA HELENA FERREIRA MISTIÉRI
CAMILA BUENO DA SILVA
CASSIA CRISTIANE MARQUES
CICERA PEREIRA CHAVES
CLAUDIA MARIA MONTEIRO DE TOLEDO
DANIELE CRISTIANE DA SILVA VALIM
DANILO SOARES MARQUES
DAVINA DOS SANTOS MENDES
DAYANE CRISTINA BARBOSA
DAYANE DA SILVA COUTINHO
DOUGLAS EDUARDO DA SILVA
DREIQUE ALBERT DE SOUZA
DRIELLE CAROLINE DE SOUZA
DULCENEIA PEREIRA DE TOLEDO
ELIANE FERRO DA SILVA
ELISANGELA DO PRADO NEGRI
ELISANGELA MARIA DE MELLO PAIXÃO
ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA
ÉRICA APARECIDA CANANEA
FABIANA BARBOZA DO NASCIMENTO
FABIANA DA SILVA
FLAEDYNA AVILA TENORIO PAULINO
FRANCISLENE DOS REIS MIGUEL
GABRIELE CATERINE BEZERRA
GABRIELY DAYANE PERIGO RODRIGUES
GEOVANA HELEN PATRÍCIO RIBEIRO
GIOVANA PAILLE ELIAS
GREICIANE DANTAS DA SILVA
IGOR FERNANDO SORIANO DA SILVA
INGRID GONÇALVES FORTES VALAMATOS
INGRID STEFANY MARIANO DA SILVA
JACKELINE GONÇALVES DA SILVA
JAQUELINE ADALIA VITORIANO
JAQUELINE DE JESUS AUGUSTO SILVA
JESSICA EVELYN FRANCISCO
JESSICA NUNES DE CAMARGO MANZOLI
JOSIANE APARECIDA SOUZA DA COSTA
JULIANA CAROLINA DA SILVA
JULIANA CRISTINA CANDIDO FAIS
JULIANA LEME LOPES
KAMILA BORGES DE OLIVEIRA
KAMILLY EDUARDA CASADEI DA ROSA
KAREN DE CASSIA AMANCIO GARCIA
KETELIN AMANDA VITORINO
KETLIN GABRIELE GOMES MACIEL
LALESCA DE OLIVEIRA CARVALHO LIMA
LARISSA BRUNA DE OLIVEIRA
LARISSA LEITE DE MATTOS
LARISSA PEREIRA DE SOUZA GIMENEZ
LEANDRA CONCEIÇÃO SILVA FONSECA
LETÍCIA CRISTINA DA SILVA MARTELLI GRAHL
LETICIA DA CUNHA LIMA
LETÍCIA DA SILVA LIMA
LETÍCIA JACIARA TELLES DOS REIS
LETICIA PEREIRA DE SOUZA
LILIAN NORMA DA SILVA
LORENA FELÍCIA MARINS ZANCHETTA
LUCAS DE SOUZA BARBOSA
LÚCIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
LUCIA REGINA DA SILVA FAUCON
LUCIANA SANTOS DE NOVAIS
LUIS GUSTAVO PORCINIO DOS SANTOS
MAINARA ALMEIDA PINHEIRO
MARIA EDUARDA RODRIGUES
MARIA HELENA FRANCISCA DA SILVA LINO
MARIANA DA COSTA ARAUJO
MARINA GUINESI ROVARIS OROSCO
MICHAELE FERNANDES DA SILVA
MICHELE GISFREDE VANZELA
MÍRIAM APARECIDA RAMOS
MISAELE ROSELI ZILLI
NADIA NAIARA DE LIMA PEREIRA
NATÁLIA MACHADO
PATRÍCIA MALTA DA ROSA SILVA
POLIANA ANDREIA DOS REIS OLIVEIRA
PRISCILA ROBERTA DAMÁSIO MATOS DE OLIVEIRA
RAFAELA CAROLINE TOME
RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVA
RAQUIELI EDNA PELENTIL
REBECA CRISTINA CASAROTTO
REGIANE CRISTINA DA SILVA
REGISLAINE AMANDA OLIVEIRA
RENATA BRIGIDA DE SOUZA
RENATA SUELLEN GOMES DE OLIVEIRA
ROBERTA RAFAELA ROSALINO
ROSANA APARECIDA BELI
ROSÂNGELA APARECIDA GOMES COLOMBO
ROSÂNGELA DA SILVA PEDRO
ROSE MARA PEREIRA DE SOUZA MAXIMO
ROSEMARY APARECIDA DA SILVA
SEBASTIANA JESUS ALVES CARVALHO
SIMONE CARVALHO FERREIRA
SOLANGE SANTOS MACHADO
STEFANI SIQUEIRA DO NASCIMENTO
SUZELAINE MARIA FERREIRA
TABATA CRISTINA PEREIRA FERREIRA
TATIANE APARECIDA GARCIA
TATIARA ROBERTA DA SILVA SANTOS
THAINARA MIRIÃ LOPES DE OLIVEIRA
THAIS DE JESUS FRAZÃO RODRIGUES
THALIA MARIA SALVADOR
VANESSA GOMES DE SOUZA
VICTÓRIA CUNHA CARNEIRO
VIVIANE MICHELE RIBEIRO DE CASTRO
YASMIN DUARTE DE NORONHA
LISTA DE ESPERA
ÁLVARO FERNANDO DOS SANTOS
ANA CLAUDIA MACEGOSSA DE ATAIDE
CACILDA DE ASSIS FERREIRA
CLEUSA SEBASTIÃO
DAILSE FERNANDA RODRIGUES DE TOLEDO RICCI
DAVI ESTEVES ARCANJO DE OLIVEIRA
ELISANGELA CANDIDO
ELISIANE SOUZA PEREIRA RODRIGUES
FABIO DE MORAIS MATIELO
GUSTAVO HENRIQUE TOBIAS FLORIANO
JHONATAN DE LIMA MELIZI
JONAS HENRIQUE CAIXES BENTO
JUAREZ LORENÇO DA COSTA
JÚLIA MARIA MONTEIRO
JULIANA GOMES
LEILA ARAUJO
LUCAS AMANCIO BRANCO
LUCIA HELENA BERNARDES MARTINS
LUCIANO RODRIGO ALVES
LUIZ MARCONDES RODRIGUES
MANUELA FERNANDA RAMALHO
MARCOS ANDRE CANDIDO
MARIA APARECIDA DE JESUS GANDOLFO
MARIA DINORAH DE SOUZA CARNEIRO
MARISELMA MAGRI PEDROSO
MARLENE DA SILVA DOMINGOS
MARLI APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA
MICHAEL MAURÍCIO DE SÁ PAULINO
OLDEMIR ACÁCIO ROCHA
PATRÍCIA ARANTES SARDELI
SANDRA REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA
SILVIA APARECIDA DA SILVA
VALTER DA SILVA HENRIQUE
VANUSA ELIANI RIBEIRO
VERA LUCIA COELHO
WILLIAM MARQUES DA SILVA