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Selecionados do Bolsa Trabalho são convocados para apresentar documentação

Confira os nomes dos selecionados

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A partir desta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Mogi Guaçu começou a atender os 120 selecionados do Programa Bolsa Trabalho. O atendimento será feito hoje, amanhã (25) e no dia 2 de março no período das 8h às 15h30 na sede do PAT, na Rua São José, nº 49, Vila Júlia. 

Os selecionados devem comparecer no PAT com os seguintes documentos: 
RG, CPF, comprovante de endereço e carteira de trabalho. Além disso, eles irão assinar o Termo de Adesão ao programa. “É importante ressaltar que o não comparecimento automaticamente desclassifica o selecionado por falta de adesão”, comentou a coordenadora do PAT, Andreia Andreazi.

Pelo programa estadual, os beneficiários recebem bolsa-auxílio de R$ 540 por mês, durante cinco meses. Eles também participam de curso de qualificação, que são oferecidos pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), com duração de 80 horas. Em contrapartida, os favorecidos executam serviços administrativos ou de zeladoria em órgãos públicos municipais por quatro horas diárias, cinco dias por semana, pelo período de cinco meses. 

Os beneficiados atuam em diversos setores da Prefeitura, como limpeza pública e área administrativa nas Secretarias Municipais. “É um programa do Estado em parceria com a Prefeitura que tem ajudado quem está desempregado”, disse Andreia.

120 SELECIONADOS PELO BOLSA TRABALHO

ADRIANA DE FATIMA PIANEZ 
ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA 
ALESSANDRA ALVES CASADEI 
ALESSANDRA DOS REIS 
ALEXANDRA SABINO DOS SANTOS PARANGABA 
ALINE DE CARVALHO VIEIRA 
ANA CAROLINA MARTINS TEREZIANO 
ANA CAROLINA SILVA DE LIMA MARINELI
ANA CAROLINA VIEIRA ALEXANDRE 
ANA FLAVIA BARBOSA DA SILVA 
ANA PAULA APARECIDA DE SOUZA 
ANIELLE GABRIELA DOS SANTOS 
ARIANE HERRERO 
BEATRIZ INÁCIO DE LIMA 
BRUNA ALINE DE MORAES 
BRUNA HELENA FERREIRA MISTIÉRI 
CAMILA BUENO DA SILVA 
CASSIA CRISTIANE MARQUES 
CICERA PEREIRA CHAVES 
CLAUDIA MARIA MONTEIRO DE TOLEDO 
DANIELE CRISTIANE DA SILVA VALIM 
DANILO SOARES MARQUES 
DAVINA DOS SANTOS MENDES 
DAYANE CRISTINA BARBOSA 
DAYANE DA SILVA COUTINHO 
DOUGLAS EDUARDO DA SILVA 
DREIQUE ALBERT DE SOUZA 
DRIELLE CAROLINE DE SOUZA 
DULCENEIA PEREIRA DE TOLEDO 
ELIANE FERRO DA SILVA 
ELISANGELA DO PRADO NEGRI 
ELISANGELA MARIA DE MELLO PAIXÃO 
ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA 
ÉRICA APARECIDA CANANEA 
FABIANA BARBOZA DO NASCIMENTO 
FABIANA DA SILVA 
FLAEDYNA AVILA TENORIO PAULINO 
FRANCISLENE DOS REIS MIGUEL 
GABRIELE CATERINE BEZERRA 
GABRIELY DAYANE PERIGO RODRIGUES 
GEOVANA HELEN PATRÍCIO RIBEIRO
GIOVANA PAILLE ELIAS 
GREICIANE DANTAS DA SILVA 
IGOR FERNANDO SORIANO DA SILVA 
INGRID GONÇALVES FORTES VALAMATOS 
INGRID STEFANY MARIANO DA SILVA 
JACKELINE GONÇALVES DA SILVA 
JAQUELINE ADALIA VITORIANO 
JAQUELINE DE JESUS AUGUSTO SILVA 
JESSICA EVELYN FRANCISCO 
JESSICA NUNES DE CAMARGO MANZOLI 
JOSIANE APARECIDA SOUZA DA COSTA 
JULIANA CAROLINA DA SILVA 
JULIANA CRISTINA CANDIDO FAIS 
JULIANA LEME LOPES 
KAMILA BORGES DE OLIVEIRA 
KAMILLY EDUARDA CASADEI DA ROSA 
KAREN DE CASSIA AMANCIO GARCIA 
KETELIN AMANDA VITORINO 
KETLIN GABRIELE GOMES MACIEL 
LALESCA DE OLIVEIRA CARVALHO LIMA 
LARISSA BRUNA DE OLIVEIRA 
LARISSA LEITE DE MATTOS 
LARISSA PEREIRA DE SOUZA GIMENEZ 
LEANDRA CONCEIÇÃO SILVA FONSECA 
LETÍCIA CRISTINA DA SILVA MARTELLI GRAHL 
LETICIA DA CUNHA LIMA 
LETÍCIA DA SILVA LIMA 
LETÍCIA JACIARA TELLES DOS REIS 
LETICIA PEREIRA DE SOUZA
LILIAN NORMA DA SILVA 
LORENA FELÍCIA MARINS ZANCHETTA 
LUCAS DE SOUZA BARBOSA 
LÚCIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 
LUCIA REGINA DA SILVA FAUCON 
LUCIANA SANTOS DE NOVAIS 
LUIS GUSTAVO PORCINIO DOS SANTOS 
MAINARA ALMEIDA PINHEIRO 
MARIA EDUARDA RODRIGUES 
MARIA HELENA FRANCISCA DA SILVA LINO 
MARIANA DA COSTA ARAUJO 
MARINA GUINESI ROVARIS OROSCO 
MICHAELE FERNANDES DA SILVA 
MICHELE GISFREDE VANZELA 
MÍRIAM APARECIDA RAMOS 
MISAELE ROSELI ZILLI 
NADIA NAIARA DE LIMA PEREIRA 
NATÁLIA MACHADO 
PATRÍCIA MALTA DA ROSA SILVA 
POLIANA ANDREIA DOS REIS OLIVEIRA
PRISCILA ROBERTA DAMÁSIO MATOS DE OLIVEIRA 
RAFAELA CAROLINE TOME 
RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVA 
RAQUIELI EDNA PELENTIL 
REBECA CRISTINA CASAROTTO 
REGIANE CRISTINA DA SILVA 
REGISLAINE AMANDA OLIVEIRA 
RENATA BRIGIDA DE SOUZA 
RENATA SUELLEN GOMES DE OLIVEIRA 
ROBERTA RAFAELA ROSALINO 
ROSANA APARECIDA BELI 
ROSÂNGELA APARECIDA GOMES COLOMBO 
ROSÂNGELA DA SILVA PEDRO 
ROSE MARA PEREIRA DE SOUZA MAXIMO 
ROSEMARY APARECIDA DA SILVA 
SEBASTIANA JESUS ALVES CARVALHO 
SIMONE CARVALHO FERREIRA 
SOLANGE SANTOS MACHADO 
STEFANI SIQUEIRA DO NASCIMENTO 
SUZELAINE MARIA FERREIRA 
TABATA CRISTINA PEREIRA FERREIRA 
TATIANE APARECIDA GARCIA 
TATIARA ROBERTA DA SILVA SANTOS 
THAINARA MIRIÃ LOPES DE OLIVEIRA 
THAIS DE JESUS FRAZÃO RODRIGUES 
THALIA MARIA SALVADOR 
VANESSA GOMES DE SOUZA
VICTÓRIA CUNHA CARNEIRO 
VIVIANE MICHELE RIBEIRO DE CASTRO 
YASMIN DUARTE DE NORONHA

LISTA DE ESPERA 
ÁLVARO FERNANDO DOS SANTOS 
ANA CLAUDIA MACEGOSSA DE ATAIDE 
CACILDA DE ASSIS FERREIRA 
CLEUSA SEBASTIÃO 
DAILSE FERNANDA RODRIGUES DE TOLEDO RICCI 
DAVI ESTEVES ARCANJO DE OLIVEIRA 
ELISANGELA CANDIDO 
ELISIANE SOUZA PEREIRA RODRIGUES 
FABIO DE MORAIS MATIELO 
GUSTAVO HENRIQUE TOBIAS FLORIANO 
JHONATAN DE LIMA MELIZI 
JONAS HENRIQUE CAIXES BENTO 
JUAREZ LORENÇO DA COSTA 
JÚLIA MARIA MONTEIRO 
JULIANA GOMES 
LEILA ARAUJO 
LUCAS AMANCIO BRANCO 
LUCIA HELENA BERNARDES MARTINS 
LUCIANO RODRIGO ALVES
LUIZ MARCONDES RODRIGUES 
MANUELA FERNANDA RAMALHO 
MARCOS ANDRE CANDIDO 
MARIA APARECIDA DE JESUS GANDOLFO 
MARIA DINORAH DE SOUZA CARNEIRO
MARISELMA MAGRI PEDROSO 
MARLENE DA SILVA DOMINGOS
MARLI APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA 
MICHAEL MAURÍCIO DE SÁ PAULINO 
OLDEMIR ACÁCIO ROCHA 
PATRÍCIA ARANTES SARDELI 
SANDRA REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA 
SILVIA APARECIDA DA SILVA 
VALTER DA SILVA HENRIQUE 
VANUSA ELIANI RIBEIRO 
VERA LUCIA COELHO 
WILLIAM MARQUES DA SILVA

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