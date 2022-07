Selecionados do Bolsa Trabalho devem apresentar documentos até quarta-feira, dia 6 de julho

A coordenação do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Mogi Guaçu aguarda até a próxima quarta-feira, dia 6 de julho, os 240 selecionados do Programa Bolsa Trabalho do Governo do Estado de São Paulo. Após essa etapa, serão selecionados os nomes que estão na lista de espera.

Os candidatos escolhidos devem comparecer na sede do PAT, na Rua São José, 49, Vila Júlia, até a próxima quarta-feira, dia 6 de julho, no horário das 8h às 10h30 e das 13h às 15h30. No ato da assinatura do Termo de Adesão ao programa, os selecionados devem apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho (CTPS) e comprovante de endereço. Quem possuir carteira de trabalho digital, deve fazer download e imprimir.

“O prazo para o selecionado comparecer ficou um pouco mais curto, pois o Estado fez uma alteração no cronograma. Então, os selecionados devem comparecer no PAT até o dia 6 e no período de 8 a 13 de julho já vamos atender os que estão na lista de espera. Passada essa etapa, a gente já agenda a integração e início dos trabalhos”, explicou a coordenadora do PAT, Andreia Andreazi.

O Bolsa Trabalho tem como objetivo oferecer renda e qualificação profissional. Pelo programa estadual, os beneficiários recebem bolsa-auxílio de R$ 540 por mês, durante cinco meses. Eles também participam de curso de qualificação. Em contrapartida, os bolsistas executam serviços administrativos ou de zeladoria em órgãos públicos municipais pelo período de quatro horas diárias, cinco dias por semana, pelo período de 150 dias.

Selecionados

ADRIELI FERRAZ RODRIGUES

ALESSANDRA ALVES CASADEI

ALEX BRUNO SANTOS CARDOSO

ALEXANDRE WALDOMIRO BARBOSA DA PAIXÃO

ALEXIA CORDEIRO DE OLIVEIRA CALASSARA

ALINE DE CARVALHO VIEIRA

ALINE SALES PEREIRA GARCIA

ALINE STANGUINI PRADO

AMABILLY FERNANDA DO COUTO

AMANDA MARIA MARQUES SANTOS

AMANDA VITÓRIA DO NASCIMENTO

ANA BEATRIZ NEGRI DE LIMA

ANA BEATRIZ NUNES MESCHIARI PACHECO

ANA CAROLINA CORDEIRO LOPES

ANA CAROLINA ROUILLER

ANA CAROLINA SILVA DE LIMA MARINELI

ANA CAROLINA VIEIRA ALEXANDRE

ANA LETICIA SABINO PINHEIRO

ANA LÚCIA DA SILVA BACARIN

ANDREIA CRISTINA LUZ SOUZA

ANDREZA FERNANDA BENTO

ANDREZA FERNANDA BORDIGNON DE SOUZA

ANDREZZA APARECIDA PEROTO FERREIRA

ANE CAROLINE SILVA

APARECIDA LUCIANA FLAUSINO DOS SANTOS

BÁRBARA CRISTINA DA SILVA

BEATRIZ CIPOLARI DA FONSECA SILVA

BEATRIZ STEFANIE PIRES

BIANCA ANDRADE ELOI

BRUNA BEATRIZ DIOGO LOPES

BRUNA DOS SANTOS BONFIM

BRUNA GRAZIELE DE SOUZA

BRUNA HELEN SENHORETTI DE MELO

BRUNA JACOMETTI ROMANCINI TUPAN

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA LEMOS

CAMILA BUENO DA SILVA

CAMILA GABRIELE GOMES DOS SANTOS

CAMILA MANFREDINI COSTA

CAMILLE ROMITO DA CRUZ

CARMEN REGINA MATHIAS CASTRO DE LIMA

CAROLINE BARBOZA GOMES

CHRISTIANINI REIS DE JESUS

CICERA MARDELI TERTO HONORATO

CINTHIA SANTOS RIBEIRO PAULINO

CINTIA PEREIRA DE TOLEDO

CLAUDETE DE JESUS MÁRIO DA SILVA

CLAUDIA MARIA MONTEIRO DE TOLEDO

CLEUSA SEBASTIÃO

CRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

DAIANE VALÉRIA DE SOUZA

DANIELA APARECIDA MACENA

DANIELA CRISTINA DA SILVA MOTTA

DANIELE FERREIRA RODRIGUES

DANIELLY CRUZ XAVIER

DANILA ONO KASAI

DAVI MARCOS PEREIRA

DAYANE BEATRIZ GOTTI LOPES

DAYANE CRISTINA BARBOSA

DÉBORA CRISTIANE DOS SANTOS CORRÊA

DENISE DA SILVA SOUZA PINHEIRO

DIEGO FLORENCIO DE MIRA

DIEGO LEANDRO JANUZELLI

DIVANIL APARECIDA ALVES PACHECO

DOUGLAS EDUARDO DA SILVA

EDICARLOS RODRIGUES CLAER

EDNÉIA THAÍSE MENDONÇA

ELAINE APARECIDA MATEUS

ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA

ELAINE CRISTINA FABIANO RODRIGUES

ELIANA APARECIDA DOS SANTOS

ELIANE CRISTINA MORAES SANTANGELO

ELISABETE OLIVEIRA COUTINHO

ELISANGELA CANDIDO

ELISANGELA MARIA DE MELLO PAIXÃO

ELISANGELA RAMOS CESAR

ELYS CRISTINA DOS SANTOS

ESTER NUNES DO AMARAL

EVANDRO CESAR FRANCATO

FABIANA DA SILVA

FERNANDA BERNARDO DE LIMA MENDES

FERNANDA RIBEIRO SOUSA

FLÁVIA LEAL NEVES DE LIMA

FLAVIA ROBERTA DOMINGUES DA CRUZ

FLAVIANA OLIVEIRA COSTA NUNES

FRANCESLI GARCIA

FRANCISLAINE MATEUS LETI

GABRIELA MARIA MIANTI BRUZOMOLINI

GABRIELE VALERIO ORTIZ

GABRIELY VITÓRIA DA SILVA

GENECI GONÇALVES GUIMARAES

GIOVANNA GABRIELE DE BARROS RIBEIRO

GISELDA BATISTA BISPO DOS SANTOS

GISELE CRISTINA ROGÉRIO

GISELE DIAS BERNARDES DA SILVA

GISLAINE INADERE DE ANDRADE

GISLAINE MOREIRA CARDOSO DANTAS

GLEICE KELLY DE CARVALHO LIMA RODRIGUES

GRASIELA NERES DE SOUSA

GRAZIELA GIOVANA TEODORO DOS SANTOS

GUILHERME DOS SANTOS ALMEIDA

HAMILLE REICHELLY DOS REIS CORA

HUGO AUGUSTO FRANCISCO DE OLIVEIRA

IANE DE JESUS PEREIRA REIS

IGOR FERNANDO SORIANO DA SILVA

ILZE DE FÁTIMA OLIVEIRA MENDES

INGRID STEFANY MARIANO DA SILVA

IONARA FERREIRA DE BRITO

IRENEIDE GOMES DA SILVA

ISABEL CRISTINA DA SILVA

ISABEL DOS REIS

JAQUELINE ADALIA VITORIANO

JAQUELINE GABRIELE DE ALMEIDA DUQUE

JENIFFER TAUANY DE SOUZA

JENNIFER VITÓRIA GOMES DOS SANTOS

JÉSSICA DA COSTA GUERRA

JESSICA EVELYN FRANCISCO

JÉSSICA FERNANDES ALVES

JÉSSICA RAFAELA MARQUES ROCHA

JHENIFFER CAROLINE RIBEIRO FABIANO

JOB ANTONIO MARTINS FELIX

JOSIANE CRISTINA DE SOUSA

JOSIANE DA SILVA SERAFIM

JOSSIMARA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA

JUCILENE DA SILVA SANTOS LUIS

JÚLIA ADRIELE ROSSATTO MARTINIANO

JULIANA BENEDITA DE MELO

JULIANA CRISTINA CANDIDO FAIS

JULIANA CRISTINA GUIMARAES

JULIANA DA SILVA PAIVA

JULIANA PRADO DA SILVA

JUVENIL BORGES DA SILVA

KAREN CRISTIELLY MARTINS FERREIRA

KAREN DE CASSIA AMANCIO GARCIA

KARINA APARECIDA FEITOSA BARBOSA

KAROLINE GABRIELA FONSECA CAPRONI

KEIARA APARECIDA DOS SANTOS

KELLY CRISTINA DE CARVALHO ZIBORDI DE SOUZA

KELLY CRISTINA PEREIRA SANDRE

KELLY GUIMARÃES PEREIRA DA LUZ

KEREN CRISTINA MOREIRA

KETLIN KEROLEN ANTONIO

LAIS GIMENEZ

LARISSA BRUNA DE OLIVEIRA

LARISSA CRISTINA GOMES RIBEIRO

LEILA ARAUJO

LETICIA DA CUNHA LIMA

LETICIA LEONILDA DA SILVA PEREIRA

LETICIA PEREIRA DE SOUZA

LILIAN NORMA DA SILVA

LÍVIA MARIA SCALCO

LOURDES ROCHA DE OLIVEIRA

LUANA BARBOSA DA SILVA

LUANA CAROLINE PEDRO BOTTI

LUANA DE CÁSSIA SIGESFREDO

LUCAS MARINHO DE RESENDE

LUÍS FELIPE JIACOMUSSI

LUZIA RODRIGUES DE ARAÚJO

MANUELA FERNANDA RAMALHO

MARCELA KARINA DA SILVA

MARCELLE APARECIDA DE SOUZA

MARCELO RODRIGUES DE ARAUJO

MARCIANA PINHEIRO BARBOSA

MARCILDA THALYTA LIMA DA SILVA

MARCOS ROGERIO AVELINO BARROS

MARIA DINORAH DE SOUZA CARNEIRO

MARIA EDUARDA DE FREITAS CEPEDA SIQUEIRA

MARIA HELENA FRANCISCA DA SILVA LINO

MARIA INES FILOMENO

MARIA JUSCINETE CORDEIRO MENDES

MARIA LAURA FERREIRA DE SOUZA

MARIA LÚCIA RIBEIRO

MARIA STEFANIE FERREIRA BALEEIRO

MARIANA CRISTINA DE ALMEIDA

MARIANA CRISTINA LOPES

MARINA GUINESI ROVARIS OROSCO

MARLEY ASSIS ESPOGINO

MATEUS DOS SANTOS FAUSTINO

MAYARA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA

MAYRA VITORIA DANIEL

MICHELE APARECIDA DE CAMPOS COSTA ROBERTO

MICHELE CRISTINA BRIGNOLI

MILENA MENDES CUNHA

MÍRIAM APARECIDA RAMOS

MONIQUE DE SOUSA BARBOSA

NADIELEN DE OLIVEIRA

NATÁLIA CRISTINA DOS SANTOS

NATÁLIA KIMBERLY SENHORETTI VICENTE

NATALIA VITOR DOS SANTOS

NATALY LETICIA BARBOSA DE OLIVEIRA

PAMELA MICHELE LIEL

PATRÍCIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA

PATRICIA FELICIO DE ARAUJO MOTA

PATRICIA GALEGO SILVEIRA

PATRICIA RODRIGUES DE PAULA

PAULA FABIANA BERALDO

PAULA ROBERTA DA COSTA

POLIANA ANDREIA DOS REIS OLIVEIRA

PRISCILA ROBERTA DAMÁSIO MATOS DE OLIVEIRA

PRISCILLA PACO GARCIA

RAFAELA CAROLINE TOME

RAFAELA DE SOUSA CARDOSO

RAQUEL DOS SANTOS FRAZÃO JAZE

RAQUIELI EDNA PELENTIL

REJANE MARTINS SATTIN

ROBERTA RAFAELA ROSALINO

RONALDO ROSSETTI

ROSÂNGELA APARECIDA GOMES COLOMBO

ROSÂNGELA DA SILVA PEDRO

ROSE MARA PEREIRA DE SOUZA MAXIMO

ROSEMARY APARECIDA DA SILVA

ROSEMEIRE PEREIRA DOS SANTOS

ROSILDA BATISTA DA SILVA

ROSIMARA RODRIGUES

SÂMELA DA SILVA SERAFIM

SANDRA SIONTE DOS SANTOS ROSSI

SANDY STEFANE DIAS SANTIAGO

SHIRLEY MARIA VIEIRA

SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA

SILVIA HELENA DE SOUZA PEREIRA

SILVIA HELENA FERNANDES DE LIMA

SIMONE ROBERTA CASARIM DURO

SÔNIA MARIA DA SILVA MORAIS

STEVAN DE PAULA DOMINGOS

SUELI MARGARETE RODRIGUES DE OLIVEIRA

SUZELAINE MARIA FERREIRA

TABATA CRISTINA PEREIRA FERREIRA

TAIRINE CRISTINA DE LIMA

TAMIRES LUANA DA LAVRA CAMATARI

TATIANE LEME

TATIARA ROBERTA DA SILVA SANTOS

THAIS DE JESUS FRAZÃO RODRIGUES

THAIS DOS SANTOS RODRIGUES

THAMIRIS DOS SANTOS FARIA

THAYS LIMA DE JESUS

UMBERTO PEREIRA DOS SANTOS

VALDILENE CALDERARO DO CARMO

VALDIRENE RODRIGUES SECCHIS

VICTORIA CONCEIÇÃO MORAES

VIVIANE FREDIANI GOTTI

WERICA CRISTINA DE VILAS BOAS SILVA

Lista de espera

O Governo de São Paulo também divulgou os nomes dos candidatos que terão que aguardar na lista de espera do programa Bolsa Trabalho. É importante ressaltar que os cidadãos desta lista devem aguardar a convocação.

AMANDA ROBERTA SILVA BARBOSA

ANA JÚLIA ALVES

ANA JÚLIA DA SILVA

ANA LAURA CAMARGO SOUSA

ANA LIVIA PEDROSO LACERDA

BRUNA LETÍCIA BATISTA

CLAUDINEIA PELEGRINO TEIXEIRA

CRISTIANE SILVÉRIO GARCIA

DAIARA APARECIDA VAZ DE OLIVEIRA

EMILLY FRALEONI DA SILVA

FLAEDYNA AVILA TENORIO PAULINO

FRANCIELLI APARECIDA COSTA

GUSTAVO ALEXANDRE FRANCO

JÚLIA MARQUES DE AGUIAR

MARIA EDUARDA BARBOSA DA SILVA

MARIA EDUARDA DE SOUSA MONTEIRO

MIRIÃ MARTINHO BARBOZA

NATALLY CRISTINE DOS SANTOS SOUZA

NATHALIA KAROLINE TAVARES CORTEZ

RICHARD LUAN LOPES MALTA

SOLANGE SANTOS MACHADO

STEFANIE ELISIARIO TEODORO

TAMIRES GUIMARÃES DE SOUZA SILVA