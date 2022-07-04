Selecionados do Bolsa Trabalho devem apresentar documentos até quarta-feira, dia 6 de julho
A coordenação do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Mogi Guaçu aguarda até a próxima quarta-feira, dia 6 de julho, os 240 selecionados do Programa Bolsa Trabalho do Governo do Estado de São Paulo. Após essa etapa, serão selecionados os nomes que estão na lista de espera.
Os candidatos escolhidos devem comparecer na sede do PAT, na Rua São José, 49, Vila Júlia, até a próxima quarta-feira, dia 6 de julho, no horário das 8h às 10h30 e das 13h às 15h30. No ato da assinatura do Termo de Adesão ao programa, os selecionados devem apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho (CTPS) e comprovante de endereço. Quem possuir carteira de trabalho digital, deve fazer download e imprimir.
“O prazo para o selecionado comparecer ficou um pouco mais curto, pois o Estado fez uma alteração no cronograma. Então, os selecionados devem comparecer no PAT até o dia 6 e no período de 8 a 13 de julho já vamos atender os que estão na lista de espera. Passada essa etapa, a gente já agenda a integração e início dos trabalhos”, explicou a coordenadora do PAT, Andreia Andreazi.
O Bolsa Trabalho tem como objetivo oferecer renda e qualificação profissional. Pelo programa estadual, os beneficiários recebem bolsa-auxílio de R$ 540 por mês, durante cinco meses. Eles também participam de curso de qualificação. Em contrapartida, os bolsistas executam serviços administrativos ou de zeladoria em órgãos públicos municipais pelo período de quatro horas diárias, cinco dias por semana, pelo período de 150 dias.
Selecionados
Comparecer na sede do PAT, localizada na Rua São José, 49, Vila Júlia, até o dia 6 de julho, no horário das 8h às 10h30 e das 13h às 15h30, e apresentar RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço. Quem possuir carteira de trabalho digital, deve fazer download e imprimir.
ADRIELI FERRAZ RODRIGUES
ALESSANDRA ALVES CASADEI
ALEX BRUNO SANTOS CARDOSO
ALEXANDRE WALDOMIRO BARBOSA DA PAIXÃO
ALEXIA CORDEIRO DE OLIVEIRA CALASSARA
ALINE DE CARVALHO VIEIRA
ALINE SALES PEREIRA GARCIA
ALINE STANGUINI PRADO
AMABILLY FERNANDA DO COUTO
AMANDA MARIA MARQUES SANTOS
AMANDA VITÓRIA DO NASCIMENTO
ANA BEATRIZ NEGRI DE LIMA
ANA BEATRIZ NUNES MESCHIARI PACHECO
ANA CAROLINA CORDEIRO LOPES
ANA CAROLINA ROUILLER
ANA CAROLINA SILVA DE LIMA MARINELI
ANA CAROLINA VIEIRA ALEXANDRE
ANA LETICIA SABINO PINHEIRO
ANA LÚCIA DA SILVA BACARIN
ANDREIA CRISTINA LUZ SOUZA
ANDREZA FERNANDA BENTO
ANDREZA FERNANDA BORDIGNON DE SOUZA
ANDREZZA APARECIDA PEROTO FERREIRA
ANE CAROLINE SILVA
APARECIDA LUCIANA FLAUSINO DOS SANTOS
BÁRBARA CRISTINA DA SILVA
BEATRIZ CIPOLARI DA FONSECA SILVA
BEATRIZ STEFANIE PIRES
BIANCA ANDRADE ELOI
BRUNA BEATRIZ DIOGO LOPES
BRUNA DOS SANTOS BONFIM
BRUNA GRAZIELE DE SOUZA
BRUNA HELEN SENHORETTI DE MELO
BRUNA JACOMETTI ROMANCINI TUPAN
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA LEMOS
CAMILA BUENO DA SILVA
CAMILA GABRIELE GOMES DOS SANTOS
CAMILA MANFREDINI COSTA
CAMILLE ROMITO DA CRUZ
CARMEN REGINA MATHIAS CASTRO DE LIMA
CAROLINE BARBOZA GOMES
CHRISTIANINI REIS DE JESUS
CICERA MARDELI TERTO HONORATO
CINTHIA SANTOS RIBEIRO PAULINO
CINTIA PEREIRA DE TOLEDO
CLAUDETE DE JESUS MÁRIO DA SILVA
CLAUDIA MARIA MONTEIRO DE TOLEDO
CLEUSA SEBASTIÃO
CRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA
DAIANE VALÉRIA DE SOUZA
DANIELA APARECIDA MACENA
DANIELA CRISTINA DA SILVA MOTTA
DANIELE FERREIRA RODRIGUES
DANIELLY CRUZ XAVIER
DANILA ONO KASAI
DAVI MARCOS PEREIRA
DAYANE BEATRIZ GOTTI LOPES
DAYANE CRISTINA BARBOSA
DÉBORA CRISTIANE DOS SANTOS CORRÊA
DENISE DA SILVA SOUZA PINHEIRO
DIEGO FLORENCIO DE MIRA
DIEGO LEANDRO JANUZELLI
DIVANIL APARECIDA ALVES PACHECO
DOUGLAS EDUARDO DA SILVA
EDICARLOS RODRIGUES CLAER
EDNÉIA THAÍSE MENDONÇA
ELAINE APARECIDA MATEUS
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
ELAINE CRISTINA FABIANO RODRIGUES
ELIANA APARECIDA DOS SANTOS
ELIANE CRISTINA MORAES SANTANGELO
ELISABETE OLIVEIRA COUTINHO
ELISANGELA CANDIDO
ELISANGELA MARIA DE MELLO PAIXÃO
ELISANGELA RAMOS CESAR
ELYS CRISTINA DOS SANTOS
ESTER NUNES DO AMARAL
EVANDRO CESAR FRANCATO
FABIANA DA SILVA
FERNANDA BERNARDO DE LIMA MENDES
FERNANDA RIBEIRO SOUSA
FLÁVIA LEAL NEVES DE LIMA
FLAVIA ROBERTA DOMINGUES DA CRUZ
FLAVIANA OLIVEIRA COSTA NUNES
FRANCESLI GARCIA
FRANCISLAINE MATEUS LETI
GABRIELA MARIA MIANTI BRUZOMOLINI
GABRIELE VALERIO ORTIZ
GABRIELY VITÓRIA DA SILVA
GENECI GONÇALVES GUIMARAES
GIOVANNA GABRIELE DE BARROS RIBEIRO
GISELDA BATISTA BISPO DOS SANTOS
GISELE CRISTINA ROGÉRIO
GISELE DIAS BERNARDES DA SILVA
GISLAINE INADERE DE ANDRADE
GISLAINE MOREIRA CARDOSO DANTAS
GLEICE KELLY DE CARVALHO LIMA RODRIGUES
GRASIELA NERES DE SOUSA
GRAZIELA GIOVANA TEODORO DOS SANTOS
GUILHERME DOS SANTOS ALMEIDA
HAMILLE REICHELLY DOS REIS CORA
HUGO AUGUSTO FRANCISCO DE OLIVEIRA
IANE DE JESUS PEREIRA REIS
IGOR FERNANDO SORIANO DA SILVA
ILZE DE FÁTIMA OLIVEIRA MENDES
INGRID STEFANY MARIANO DA SILVA
IONARA FERREIRA DE BRITO
IRENEIDE GOMES DA SILVA
ISABEL CRISTINA DA SILVA
ISABEL DOS REIS
JAQUELINE ADALIA VITORIANO
JAQUELINE GABRIELE DE ALMEIDA DUQUE
JENIFFER TAUANY DE SOUZA
JENNIFER VITÓRIA GOMES DOS SANTOS
JÉSSICA DA COSTA GUERRA
JESSICA EVELYN FRANCISCO
JÉSSICA FERNANDES ALVES
JÉSSICA RAFAELA MARQUES ROCHA
JHENIFFER CAROLINE RIBEIRO FABIANO
JOB ANTONIO MARTINS FELIX
JOSIANE CRISTINA DE SOUSA
JOSIANE DA SILVA SERAFIM
JOSSIMARA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA
JUCILENE DA SILVA SANTOS LUIS
JÚLIA ADRIELE ROSSATTO MARTINIANO
JULIANA BENEDITA DE MELO
JULIANA CRISTINA CANDIDO FAIS
JULIANA CRISTINA GUIMARAES
JULIANA DA SILVA PAIVA
JULIANA PRADO DA SILVA
JUVENIL BORGES DA SILVA
KAREN CRISTIELLY MARTINS FERREIRA
KAREN DE CASSIA AMANCIO GARCIA
KARINA APARECIDA FEITOSA BARBOSA
KAROLINE GABRIELA FONSECA CAPRONI
KEIARA APARECIDA DOS SANTOS
KELLY CRISTINA DE CARVALHO ZIBORDI DE SOUZA
KELLY CRISTINA PEREIRA SANDRE
KELLY GUIMARÃES PEREIRA DA LUZ
KEREN CRISTINA MOREIRA
KETLIN KEROLEN ANTONIO
LAIS GIMENEZ
LARISSA BRUNA DE OLIVEIRA
LARISSA CRISTINA GOMES RIBEIRO
LEILA ARAUJO
LETICIA DA CUNHA LIMA
LETICIA LEONILDA DA SILVA PEREIRA
LETICIA PEREIRA DE SOUZA
LILIAN NORMA DA SILVA
LÍVIA MARIA SCALCO
LOURDES ROCHA DE OLIVEIRA
LUANA BARBOSA DA SILVA
LUANA CAROLINE PEDRO BOTTI
LUANA DE CÁSSIA SIGESFREDO
LUCAS MARINHO DE RESENDE
LUÍS FELIPE JIACOMUSSI
LUZIA RODRIGUES DE ARAÚJO
MANUELA FERNANDA RAMALHO
MARCELA KARINA DA SILVA
MARCELLE APARECIDA DE SOUZA
MARCELO RODRIGUES DE ARAUJO
MARCIANA PINHEIRO BARBOSA
MARCILDA THALYTA LIMA DA SILVA
MARCOS ROGERIO AVELINO BARROS
MARIA DINORAH DE SOUZA CARNEIRO
MARIA EDUARDA DE FREITAS CEPEDA SIQUEIRA
MARIA HELENA FRANCISCA DA SILVA LINO
MARIA INES FILOMENO
MARIA JUSCINETE CORDEIRO MENDES
MARIA LAURA FERREIRA DE SOUZA
MARIA LÚCIA RIBEIRO
MARIA STEFANIE FERREIRA BALEEIRO
MARIANA CRISTINA DE ALMEIDA
MARIANA CRISTINA LOPES
MARINA GUINESI ROVARIS OROSCO
MARLEY ASSIS ESPOGINO
MATEUS DOS SANTOS FAUSTINO
MAYARA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA
MAYRA VITORIA DANIEL
MICHELE APARECIDA DE CAMPOS COSTA ROBERTO
MICHELE CRISTINA BRIGNOLI
MILENA MENDES CUNHA
MÍRIAM APARECIDA RAMOS
MONIQUE DE SOUSA BARBOSA
NADIELEN DE OLIVEIRA
NATÁLIA CRISTINA DOS SANTOS
NATÁLIA KIMBERLY SENHORETTI VICENTE
NATALIA VITOR DOS SANTOS
NATALY LETICIA BARBOSA DE OLIVEIRA
PAMELA MICHELE LIEL
PATRÍCIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA
PATRICIA FELICIO DE ARAUJO MOTA
PATRICIA GALEGO SILVEIRA
PATRICIA RODRIGUES DE PAULA
PAULA FABIANA BERALDO
PAULA ROBERTA DA COSTA
POLIANA ANDREIA DOS REIS OLIVEIRA
PRISCILA ROBERTA DAMÁSIO MATOS DE OLIVEIRA
PRISCILLA PACO GARCIA
RAFAELA CAROLINE TOME
RAFAELA DE SOUSA CARDOSO
RAQUEL DOS SANTOS FRAZÃO JAZE
RAQUIELI EDNA PELENTIL
REJANE MARTINS SATTIN
ROBERTA RAFAELA ROSALINO
RONALDO ROSSETTI
ROSÂNGELA APARECIDA GOMES COLOMBO
ROSÂNGELA DA SILVA PEDRO
ROSE MARA PEREIRA DE SOUZA MAXIMO
ROSEMARY APARECIDA DA SILVA
ROSEMEIRE PEREIRA DOS SANTOS
ROSILDA BATISTA DA SILVA
ROSIMARA RODRIGUES
SÂMELA DA SILVA SERAFIM
SANDRA SIONTE DOS SANTOS ROSSI
SANDY STEFANE DIAS SANTIAGO
SHIRLEY MARIA VIEIRA
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA
SILVIA HELENA DE SOUZA PEREIRA
SILVIA HELENA FERNANDES DE LIMA
SIMONE ROBERTA CASARIM DURO
SÔNIA MARIA DA SILVA MORAIS
STEVAN DE PAULA DOMINGOS
SUELI MARGARETE RODRIGUES DE OLIVEIRA
SUZELAINE MARIA FERREIRA
TABATA CRISTINA PEREIRA FERREIRA
TAIRINE CRISTINA DE LIMA
TAMIRES LUANA DA LAVRA CAMATARI
TATIANE LEME
TATIARA ROBERTA DA SILVA SANTOS
THAIS DE JESUS FRAZÃO RODRIGUES
THAIS DOS SANTOS RODRIGUES
THAMIRIS DOS SANTOS FARIA
THAYS LIMA DE JESUS
UMBERTO PEREIRA DOS SANTOS
VALDILENE CALDERARO DO CARMO
VALDIRENE RODRIGUES SECCHIS
VICTORIA CONCEIÇÃO MORAES
VIVIANE FREDIANI GOTTI
WERICA CRISTINA DE VILAS BOAS SILVA
Lista de espera
O Governo de São Paulo também divulgou os nomes dos candidatos que terão que aguardar na lista de espera do programa Bolsa Trabalho. É importante ressaltar que os cidadãos desta lista devem aguardar a convocação.
AMANDA ROBERTA SILVA BARBOSA
ANA JÚLIA ALVES
ANA JÚLIA DA SILVA
ANA LAURA CAMARGO SOUSA
ANA LIVIA PEDROSO LACERDA
BRUNA LETÍCIA BATISTA
CLAUDINEIA PELEGRINO TEIXEIRA
CRISTIANE SILVÉRIO GARCIA
DAIARA APARECIDA VAZ DE OLIVEIRA
EMILLY FRALEONI DA SILVA
FLAEDYNA AVILA TENORIO PAULINO
FRANCIELLI APARECIDA COSTA
GUSTAVO ALEXANDRE FRANCO
JÚLIA MARQUES DE AGUIAR
MARIA EDUARDA BARBOSA DA SILVA
MARIA EDUARDA DE SOUSA MONTEIRO
MIRIÃ MARTINHO BARBOZA
NATALLY CRISTINE DOS SANTOS SOUZA
NATHALIA KAROLINE TAVARES CORTEZ
RICHARD LUAN LOPES MALTA
SOLANGE SANTOS MACHADO
STEFANIE ELISIARIO TEODORO
TAMIRES GUIMARÃES DE SOUZA SILVA